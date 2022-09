Daviso taurė: lietuvių ir egiptiečių dvikovos baigtis spręsis antrąją susitikimo dieną

„Labai gerai pradėjau susitikimą, gerai padaviau, užtikrintai ir aktyviai žaidžiau prie galinės linijos. Visgi šiandien teko žaisti prieš labai patyrusį ir stiprų varžovą. Antrame sete padariau kelias klaidas, kurių būti neturėjo ir jis tuo meistriškai pasinaudojo“, – po susitikimo kalbėjo E. Butvilas.

Jam pritarė ir M. Safwatas. „Man jau 32 metai, todėl prireikia vis daugiau laiko įsibėgėti“, – šypsojosi jis. „Pirmame sete aš dar ieškojau savęs, stengiausi suprasti kaip žaidžia mano varžovas. Prireikė šiek tiek laiko, kol supratau ką daryti. Ėmiau labiau branginti kamuolį, o sulaukęs net ir menkiausios progos žaidžiau aktyviai, atakavau. Be to, pagerinau savo padavimą. Džiaugiuosi, kad to pakako pergalei“.

E. Butvilas atidavė duoklę ir arenoje jį palaikiusiems sirgaliams. „Atmosfera buvo fantastika. Tokioje žaidžiau pirmą kartą. Šiek tiek papildomo jaudulio iš pradžių buvo, tačiau per porą pirmų geimų pavyko nusiraminti. Ačiū kiekvienam mane palaikiusiam sirgaliui, labai lauksiu visų ir rytdienos mačuose“.

Susitikimo pusiausvyrą atstatė į kortą žengęs Lietuvos rinktinės lyderis Ričardas Berankis. 32 metų lietuvis 6:1 6:2 įveikė Egipto tenisininką Amrą Elsayedą.

„Kontroliavau situaciją viso mačo metu, korte jaučiausi gerai. Gal kiek prastesnė mano žaidimo atkarpa buvo antro seto pradžioje, tačiau tai normalu, vienu lygiu žaisti visą susitikimą praktiškai yra neįmanoma“, – sakė R. Berankis.

Paklaustas ar turėjo galimybę susipažinti su savo rytdienos varžovo žaidimu, tenisininkas truktelėjo pečiais. „Mačiau tik pirmą Edo ir M. Safwato susitikimo setą, tuomet nuėjau ruoštis savo mačui. Tad iš esmės nieko nepamačiau. Bet matė komandos kapitonas, sėsime su juo prie rytdienos žaidimo plano“.

Pirmąją Lietuvos ir Egipto rinktinių dieną „SEB arenos“ centriniame korte tenisininkus palaikė beveik pusantro tūkstančio sirgalių, tarp jų buvo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Pasibaigus antrajam dienos susitikimui Lietuvos teniso sąjunga pagerbė ilgametį Lietuvos rinktinės kapitoną Rimvydą Mugevičių. Net 11 metų komandai vadovavusiam treneriui buvo įteikta atminimo dovana.

Lietuvos ir Egipto Daviso taurės susitikimo laimėtojas paaiškės po trijų sekmadienį „SEB arenoje“ vyksiančių susitikimų. 12 val. prasidės dvejetų akistata, kurioje žais R. Berankis ir E. Butvilas bei M. Safwatas ir Mohamedas Mamoonas. Po dvejetų susitikimo santykius korte aiškinsis rinktinių lyderiai R. Berankis ir M. Safwatas. Penktame lemiame mače, jei jo prireiks, žais E. Butvilas ir A. Elsayedas.