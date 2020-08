D. Tovilavičius debiutavo Vokietijos TCR čempionate

Tai yra vienos konkurencingiausių lenktynių visame pasaulyje, nes lenktynininkai važiuoja tokios pačios galios ir svorio automobiliais. Todėl kova būna labai artima, klaidos kainuoja brangiai ir viskas priklauso tik nuo vairuotojo sugebėjimų. Pavyzdžiui, Lausitzringe savaitgalį greičiausi penki lenktynininkai tilpo į pusę sekundės.

Debiutu patenkintas

Džiugas Tovilavičius pernai dominavo Baltijos šalių TCR čempionate ir šiemet nusprendė paieškoti daugiau konkurencijos. Po abiejų lenktynių jis liko 11 iš 13. Lenktynes laimėjo Dominikas Fugelis su „Honda Civic Type R“.

„Niekada nesu važiavęs Lausitzringe. Be jokios abejonės, turėjau klaidų daugiau nei norėjau, bet mažiau nei tikėjausi. Jau per treniruotes labai aiškiai atsiskleidė kuo skiriasi Baltijos šalių trasos nuo greitų ir plačių Vokietijos trasų. Automobilio pakabos nustatymai visai neveikė ir reikėjo viską pradėti iš naujo. Juos keitėm ir po kvalifikacijos, ir per lenktynes. Negaliu pasakyti, kad dabar GTI sustyguotas tobulai, bet netoli to. Komandos inžinieriai dabar turi labai gerą atspirties tašką kitoms lenktynėms“, – po lenktynių savo įspūdžius pasakojo D. Tovilavičius.

Pavykęs išbandymas komandai

Labiausiai jis džiaugėsi komandos darbu ir „Febi“ palaikymu. „Racetech“ inžinieriams taip pat teko nelengva užduotis – ieškoti sekundžių pakabos nustatymuose. Prieš lenktynes vyko net keletas treniruočių, todėl jie turėjo laiko išbandyti įvairius nustatymus. Tačiau padaryti, kad automobilis važiuotų iš tiesų greitai, pavyko tik prieš antras lenktynes. Komandos lenktynininkas dėl to visai nesuka galvos ir sako, kad tokia būna pirmo karto kaina.

„Debiutai labai retai būna ryškūs. Turi visko mokytis iš naujo. Džiaugiuosi, kad lenktynėse galėjau palaikyti panašų tempą kaip vietiniai. Bet užteko vos kelių klaidelių, kad stipriai krisčiau atgal. Nėra labai smagu ar lengva tokiu būdu greitėti. Bet kito kelio aš nežinau“, – svarstė D. Tovilavičius.

Kitos „Skuba Racing“ komandos lenktynės vyks garsiausioje Vokietijos trasoje – Niurburgringe. Čia rugpjūčio 14-16 dienomis vyks antrasis Vokietijos TCR čempionato etapas.