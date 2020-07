„Baltrex-Šiauliai“ užsitikrino pirmąją vietą „Top“ lygos reguliariajame sezone

„Baltrex-Šiauliai“ – „Garkalne-Livonia“ 91:0 (17:0)

Klubo 30-metį šiemet švenčiantys „Baltrex-Šiauliai“ įspūdingai pratęsė pergalių seriją. Šiauliečiai be gailesčio susidorojo su svečiais iš Latvijos ir pasiekė didžiausią pergalę Baltijos „Top“ lygos istorijoje. Įdomu tai, kad 30-ąją min. rezultatas dar buvo lygus 0:0.

Pirmojo kėlinio pabaigoje įsivažiavę šiauliečiai dar galingesnę pavarą įjungė antrajame kėlinyje. Kone kas dvi minutes žeminimus pelnydavę „Baltrex-Šiaulių“ regbininkai visiškai palaužė svečius ir galėjo smagintis gražiomis bei rezultatyviomis atakomis.

Nugalėtojams 22 taškus pelnė rezultatyviausiu čempionato žaidėju tapęs Armandas Kalinauskas, 20 – Žygimantas Radžius, 15 – Kęstutis Karbauskas, 14 – Vytaras Bloškys, po 5 – Audrius Petrikas, Ignas Jankaitis, Tomas Zibolis ir Lukas Radzevičius.

Geriausiais žaidėjais pripažinti Ž. Radžius ir Arkadijs Remizovs.

„Gal kiek nenusiteikę išėjome į aikštę, galvojome, kad bus lengviau nuo pat pradžių. Rūbinėje pasikalbėjome, nusprendėme, kad reikia žaisti kitaip. Tokius mačus yra tekę žaisti, bet ne „Top“ lygoje“, - teigė žaidžiantysis „Baltrex-Šiaulių“ treneris Ž. Radžius.

„Pirmąsias 30 min. sužaidėme labai kvailai, bet po to gal varžovai pavargo ir mes užbaigėme su gera nata“, - pridūrė A. Kalinauskas.

https://youtu.be/swSvQ9vgYwI

Organizatorių vaizdo įrašas

„Vairas-Kalvis-Jupoja“ – „Miesnieki“ (Latvija) 38:13 (28:6)

Svarbią pergalę iškovojo ir į antrąją vietą pakilo čempiono titulą ginantis Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ klubas. Jis savo aikštėje įrodė pranašumą prieš „Miesnieki“ komandą.

Dominykas Trinka per pirmąsias 10 min. pelnė du žeminimus, bet į tai svečiai atsakė dviem baudos smūgiais (10:6). Vėliau šeimininkams žeminimą pelnė Evaldas Kanopackis, o spyriais koja taškus rinko Donatas Vilimavičius (23:6). Kėlinio pabaigoje šeimininkų pranašumą įvirtino Justinas Urbonas.

Antrajame kėlinyje žeminimu pasižymėjo Dainius Tamoliūnas, dar penkis taškus pridėjo D. Vilimavičius ir „Vairas-Kalvis-Jupoja“ pirmavo 38:6. Tik mačo pabaigoje latviai buvo kiek agresyvesni ir sušvelnino skirtumą.

Geriausiais žaidėjais pripažinti Deividas Peskovas ir Emils Balodis.

„Pagrindinis dalykas, ką mes darėme – agresija. Tiek puolime, tiek gynyboje. Visada atakavome – tiek su kamuoliu, tiek be. Regbis toks žaidimas, kad reikia griūti veidu į žolę ir kovoti. Po keitimų antrajame kėlinyje pelnėme beveik tiek pat taškų, kiek ir pirmajame. Varžovai irgi panašiai, todėl viskas tvarkoje“, - sakė „Vairo-Kalvio-Jupojos“ žaidėjas E. Kanopackis.

https://youtu.be/4iZUovBeMI4

Organizatorių vaizdo įrašas

Kauno „Ąžuolas“ – Šiaulių „Šiauliai“ 34:21 (7:8)

Labiausiai intriguojanti turo dvikova vyko Kaune. Čia susitiko pastaraisiais metais principiniais varžovais tapę Kauno „Ąžuolo“ ir „Šiaulių“ regbininkai.

Mačo pradžioje šeimininkus į priekį išvedė Tautrimas Mažylis, o realizacijos smūgį pridėjo Alanas Alasauskis. Po kelių minučių skirtumą sušvelnino Deividas Krečius, o Santaras Karnytis išvedė svečius į priekį 8:7.

Antrojo kėlinio pradžioje D. Krečius pridėjo dar tris taškus, bet po kelių akimirkų Darius Vaitkevičius pralaužė šiauliečių gynybą ir išvedė „Ąžuolą“ į priekį 14:11. Kėlinio viduryje šeimininkai padidino atotrūkį po Domanto Bagužio atakos (21:11). Visgi ambicingieji „Šiauliai“ nepasidavė ir po S. Karnyčio ir D. Krečiaus žeminimų priartėjo iki 3 taškų (21:24). Atkaklioje mačo pabaigoje geriau sužaidė „Ąžuolas“, o pergalę įtvirtino rezultatyvios Pauliaus Suginto ir Eimanto Jatauto atakos.

Geriausiais žaidėjais pripažinti Darius Vaitkevičius („Ąžuolas“) ir Jonas Mikalčius („Šiauliai“).

„Labai didžiuojuosi jauna „Šiaulių“ komanda, kuri pademonstravo nuostabią discipliną. Dėl to jie laimėjo pirmąjį kėlinį. O mums su disciplina yra didžiulis iššūkis. Per pertrauką turėjau klausti žaidėjų, kas čia yra treneris ir kodėl priimame sprendimus, kurių nesitreniravome. Pajutome, kad turime fizinę jėgą, kad esame stipresni grumtynėse, užribyje ir pradėjome žaisti. Pirmajame kėlinyje turėjome 20 neišprovokuotų klaidų. Pagal dominavimą standartinėse situacijose rezultatas turėjo būti daug didesnis. Dėl to esu pasipiktinęs, bet dar kartą noriu pagirti varžovus už kovą“, - teigė „Ąžuolo“ treneris Linas Naujalis.

„Momentais tikrai neblogai sužaidėme. Buvo nemažai gražaus regbio su ilgais perdavimais. Galiu pagirti abi komandas už tokį gražų ir švarų regbį. Žiūrovams turėjo patikti. Mūsų bėda, kad atsibundame tik kai gauname kelis smūgius, bet regbis toks būna. Po kelių gerų užgriebimų fiziškumas pas mus grįžta. Vis tik kauniečiai yra galingesnė komanda, todėl jie ir dominavo grumtynėse“, - teigė žaidžiantysis „Šiaulių“ treneris J. Mikalčius.

https://youtu.be/PsZu-MwVaV8

Organizatorių vaizdo įrašas