Atnaujintos rekomendacijos, kaip saugiai dalyvauti sporto veiklose

Rekomenduojama pirmenybę teikti fizinio aktyvumo arba sporto veiklų organizavimui atvirose erdvėse. Be to, būtina užtikrinti, kad būtų vykdomi tik individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai, kai vienam lankytojui sporto veiklas veda vienas sporto specialistas. Taip pat, užsiėmimų metu turėtų būti užtikrinami saugūs atstumai tarp lankytojo ir specialisto ar kitų asmenų: atviroje erdvėje 2 metrų atstumas, o bendroje patalpoje – 30 kv. m. plotas.

Sporto veiklų organizatoriai turi užtikrinti, jog veiklose nedalyvautų lankytojai, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai. Taip pat turi būti nuolat stebima tiek lankytojų, tiek specialistų sveikata.

Be to, matomoje vietoje prie įėjimo į fizinio aktyvumo arba sporto veiklų vietą turi būti pateikta informacija apie dalyvių asmens higienos laikymosi būtinybę arba tokia informacija periodiškai skelbiama per garsiakalbius.

Sporto veiklų vieta turi būti nuolat prižiūrima – dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai, reguliariai vėdinamos patalpos, po kiekvieno užsiėmimo turi būti valomas naudotas sporto inventorius ar įranga. Taip pat kiekvienas lankytojas ar sporto specialistas turi naudotis tik nuosavais gėrimų indais.

Būtina laikytis kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, plauti arba dezinfekuoti rankas, ypač pasinaudojus bendra sporto įranga.

Be to, visi tuo metu nesportuojantys asmenys, lankytojai ar specialistai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo būklės šių priemonių dėvėti negali arba jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

Su rekomendacijomis galite susipažinti čia.

Pažymėtina, kad šios rekomendacijos netaikomos aukšto meistriškumo sporto varžyboms.