Antroji Dakaro pusė: kokią strategiją naudos A. Juknevičius?

– Kaip vertinate pirmuosius šių metų greičio ruožus?

– Vertinu gan silpnai, nes manau, kad Dakaras kol kas yra per lengvas. Trūksta tikrosios bekelės, to dakariško išgyvenimo. Tą galima pasakyti pagal iškritusių dalyvių skaičių, kol kas jų tik keletas. Vieną dieną greičio ruože buvo tikrai per daug akmenų, bet šiose lenktynėse kartais taip būna, kad organizatoriai įdeda kažko per daug. Norėtųsi trasos, kurioje būtų paviršių mišinys. Šiais metais greičio ruožai labai greiti ir monotoniški, tad laimi tie, kieno automobiliai greičiausiai važiuoja.

– Ko tikėtis antrojoje pusėje?

– Antroje Dakaro pusėje organizatoriai dalyviams žada daugiau didelių kopų, todėl tikiuosi, kad greičio ruožai bus sunkesni ir bus galima pajusti tikrąjį šių varžybų skonį. Nepamirškime, kad mūsų dar laukia ir maratoninis greičio ruožas, įdomu, ką organizatoriai bus jam paruošę.

– Kokios strategijos laikysitės?

– Šiuo metu esame 21-oje pozicijoje su pačiu seniausiu automobiliu. Jei Dakaro esmė ir toliau bus laikyti iki pat galo įmintą greičio pedalą, su mūsų technika prieš mus esantį varžovą aplenkti laiko prasme bus labai sudėtinga. Jei bus ir sunkesnių greičio ruožų mes galėsime pasinaudoti patirtimi ir pademonstruoti ką galime.

– Šiandien jums laisvadienis, kaip išnaudosite laisvą dieną?

– Šią dieną visada stengiamės išnaudoti poilsiui, nors ir nuovargio dar nelabai jaučiame. Per pusryčius susėsime su Dariumi ir pasidarysime planelį. Šiandien jis pats tikrai turės darbo su kelio knyga, o aš ketinu šią dieną išnaudoti bendravimui su kitomis komandomis. Turiu keletą susitikimų su komandų vadovais ir kitais lenktynininkais. Kol kas šiais metais tam buvo labai mažai laiko, todėl mėginsiu atsigriebti. Mechanikams tai tikrai pati intensyviausia diena, nors automobilis niekur labai nenukentėjo, tačiau yra daug einamųjų darbų.

– Jau įveikėte pusę Dakaro Saudo Arabijoje, kokie pagrindiniai skirtumai su Pietų Amerika išryškėjo?

– Pietų Amerikoje buvo galima rasti žymiai daugiau dangos įvairovės: aukštesnių kalnų, išdžiūvusių upių vagų. Saudo Arabijoje iki šiol pamatėme akmenis ir smėlį, todėl tikrai tikiuosi, kad organizatoriai paskutinėms dienoms paruošė mums kažką įdomesnio.