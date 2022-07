2022 metų „Aurum 1006 km lenktynės“: tik skaičiai ir faktai

Greičiausiems jos padovanojo sklidiną džiaugsmo pergalės taurę ir glėbį nepakartojamų emocijų, kitiems atnešė šiek tiek apmaudo dėl neišsipildžiusių lūkesčių, kurie skatins ir suteiks gerą dozę ryžto reabilituotis kitąmet, kitose čia vyksiančiose lenktynėse.

Tikimės, jog šis skaičių ir faktų rinkinys padės geriau suprasti ir pajusti, kuo alsavo 2022 metų „Aurum 1006 km lenktynės“.

Dalyviai, šalys, automobiliai

· 2022 m. liepos 13–16 d. Palangoje vyko 23-osios automobilių ilgų nuotolių lenktynės, kurias nuo pat pirmųjų rengia VšĮ „Promo Events“.

· „Aurum 1006 km lenktynių“ atidaryme lenktynininkus ir žiūrovus įspūdingu skrydžiu sveikino akrobatinio skraidymo „Iron Wolf Aerobatics“ komandos pilotas Igoris Lobanovas, kurio pilotuojamas akrobatinis lėktuvas „Xtremeair XA42“ virš trasos atliko susirinkusius sužavėjusią 10 min. programą.

· „Aurum“ vardą 1006 km tarptautinės lenktynės turėjo jau penktą kartą, o jose varžėsi 31 ekipa iš Lietuvos, Estijos ir Nyderlandų.

· Komandų sudėtyje – 110 sportininkų ir 31 komandos vadovas iš penkių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Nyderlandų ir Suomijos.

· „Aurum 1006 km lenktynių“ festivalyje („Olybet 108 km moterų iššūkis“, Drag‘o, „Seni kibirai“, „Memel Motor Fest“ lenktynės, „Technitis“ žiūrovų slalomas, db drag‘as ir kt.) dalyvavo dar per 2000 žmonių.

· Absoliuti lenktynininkų dauguma – 108 vyrai ir tik 2 moterys: Aistė Antanaitytė Matukaitė („Team by Finansinių sprendimų agentūra“) ir debiutantė Emilija Ulvydaitė („Kauno technologijos kolegija – KTK Racing“).

· Komandoms vadovavo 4 moterys : Ernesta Globytė („Payray Rowered by EP Bar“), Katažina Šeinauskienė („Team by Finansinių sprendimų agentūra“), estė Gunilla Lindqvist („KSB Racing by Jõujaam“) ir Inga Kačinskienė („Chemtransa by Circle K Racing“).

· Vyriausias lenktynių dalyvis – 63-jų suomis, „KSB Racing by Jõujaam“ komandos atstovas Markkus Blomqvistas, šiomis varžybomis debiutavęs Lietuvoje.

· Jauniausias – 18-metis estas Paulas Aronas, debiutavęs Lietuvoje ir „Circle K Miles Plus Racing Team“ ekipoje.

· Populiariausias lenktynių automobilis – BMW – 11.

· „Porsche“ lenktyniavo 7 automobiliai (daugiausia per visus 23 metus).

· 3 komandos rinkosi „Audi“, iš kurių lenktynėse debiutavo dvi „Audi R8 LMS“, po dvi ekipas – „Lamborghini Huracan Super Trofeo“ ir „Ford“ (Mastang) ir („Shelby GT 350“), po vieną – „Mercedes AMG GT EVO“, „Honda Civic“, „Seat Cupra“, „Volkswagen Scirocco“, „Hyundai i30“ ir „Lada 2104“.

· Šeštus metus paeiliui visos komandos naudojo vienodas „Hankook“ padangas, kurias joms pateikė gamintojai.

· Pirmą kartą lenktynių istorijoje sportininkų laikus matavo tarptautinė kompanija „Time Service BV – The Netherlands“, aptarnaujanti didžiąją dalį Europos ir pasaulio svarbiausių sporto renginių.

· Pirmą kartą varžybų direktoriumi dirbo užsienietis – Martinas van de Pavertas iš Nyderlandų.

· TV transliacijose vaizdus „gaudė“ 22 kamerų operatoriai.

· Varžybų teisėjai, priimdami sprendimus, galėjo remtis visų 22 TV kamerų vaizdais, o papildomai tik teisėjams trasoje filmavo 14 kamerų, kai kurios iš jų su nuotoliniu valdymu. Vaizdus buvo galima peržiūrėti tiek kartų, kiek reikėjo priimant teisingą sprendimą.

Rekordai ir rekordininkai

· 2022 m. „Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotėse, kvalifikacinėse varžybose ir pačiose lenktynėse trasos rekordai gerinti net 7 kartus. To iki tol dar nėra buvę ir itin retai nutinka bet kurioje pasaulio lenktynių arenoje.

· Pirmojoje treniruotėje tai padarė „Circle K – Lesta Racing Team“ komandos atstovas Julius Adomavičius, vieną 2682 metrų ilgio ratą su „Audi R8 LMS“ apsukęs per 1 min. 08.039 sek. Jis pagerino ekipos draugo Ralfo Arono prieš metus pasiektą 1 min. 08,396 sek. rekordą.

· Po kelių minučių iš J. Adomavičiaus rekordą paveržė tokią pat „Audi“ vairavęs „Circle K MylesPlus Racing Team“ sportininkas R. Aronas – 1 min. 07,492 sek.

· TOP10 atrankos pradžioje Lietuvai rekordą su „Lamborghini Huracan Super Trofeo“ sugrąžina „Gera dovana-Šiauliai By RD Sings“ sportininkas Paulius Paškevičius – 1 min. 06,428 sek.

· Trečias liepos 15 dienos rekordas išsilaiko vos minutę – jau kitame rate P. Paškevičius dar greitesnis – 1 min. 06,409 sek.

· TOP 10 pabaigoje greičio rekordą su „Audi R8 LMS“ vėl susigrąžina R. Aronas“ – 1 min. 06,148 sek. (vidutinis greitis – 145,96 km/val.)

· 273 lenktynių ratą J. Adomavičius nuvažiuoja rekordiniu 1 min. 7,126 sek. laiku ir pagerina prieš metus buvusio ekipos draugo Jono Gelžinio 1 min. 09,108 sek. pasiekimą.

· Nugalėtoja „Circle K – Lesta Racing Team“ komanda (J. Adomavičius, Marijus Mazuckas, Eimantas Navikauskas ir Ignas Gelžinis) 373 ratus, sudarančius 1006 km, įveikė per 8 val. 20 min. 1,762 sek. Tai naujas lenktynių trukmės rekordas (ankstesnis, pasiektas 2019 m. „Circle K Miles Plus Racing Team“, buvo 8 val. 37 min. 26,121 sek.

· Lenktynių nugalėtojai visą 1006 km distanciją įveikė 119,86 km/val. vidutiniu greičiu.

· I. Gelžiniui tai buvo jau šeštoji, J. Adomavičiui – ketvirtoji, o M. Mazuchui ir E. Navikauskui – pirmosios pergalės „Aurum 1006 km lenktynėse“.

· Visus 373 ratus nuvažiavo 3 komandos – lenktynių nugalėtojai bei antrosios („Circle K Miles Plus Racing Team“) ir trečiosios (LG Oled PVCase by „Porsche“ club“) vietų laimėtojai.

· Rekordiniais laikytinas atsilikimas, antruosius prizininkus skyręs nuo pirmųjų (26,726 sek.) ir ypač trečiuosius nuo antrųjų (0,211 sek.)

· Tai buvo tik antroji „Audi“ markės automobilį vairavusiųjų pergalė. Pirmąją su „Audi RS4“ 2004 m. iškovojo Vygandas Simuntis, Linas Karlavičius, Vytautas Venckūnas ir Aivaras Pyragius.

· Mažiausia ratų – 64 arba 171,65 km – nuvažiavo „System Kan-Therm by Ringaudų servisas“ komanda.

Klasių čempionai

· GT3 klasėje nugalėjo absoliučios įskaitos laimėtoja „Circle K – Lesta Racing Team“ komanda.

· GT Open klasėje pergalę pelnė „LG Oled PVCase by „Porsche“ club“.

· SP3 klasėje nugalėjo „GBY by JR Motrosport“ komanda – R. Baciuška, J. Jonušis ir V. Kibildis, vairavę „BMW M4 Silhoutte“ ir užėmę aštuntąją bendrosios įskaitos vietą.

· Dyzelių klasėje laimėjo „Antėja Racing Team“ sportininkai Rimas Cesiulis, Vidas Gedutis ir Audrius Gricius, vairavę „BMW 135D“.

· SP4 klasėje su „BMW M3“ triumfavo „Anjesė – KTG by TOPsport“ Aurimas Mištautas, Izidorius Paukštys ir Julius Kiršis.

· GT4 klasėje su „BMW M4 GT4“ laimėjo „Trevio Next Level Customs Brokers“ atstovai Jurgis Adomavičius, Tomas Urbonavičius ir Edvinas Žadeikis.

· TCR klasės nugalėtojai – „Aromama by Čapkauskas Autocentras“ Ramūnas ir Titas Čapkauskai, Andrius Maniušis ir Tomas Jatkevičius („Seat Cupra“).

· TC3 – „RR Team by Finansinių sprendimų agentūra“ Renaldas Šeinauskas, Aistė Antanaitytė Matukaitė, Dovydas Ketvirtis ir Tadas Aganauskas („BMW E90“)

· TC4 – „222 by Autopark“ Igoris ir Martynas Sidunovai, Adomas Petrovas ir Tomas Berzinis („VW Scirocco“).

· TC 5 – „Tarzanija Racing“ komanda Karolis Blėdis, Evaldas Baciuška ir Tomas Isiūnas („Audi S4“).