Vyriausybė leido atnaujinti aukšto meistriškumo čempionatus

„Aišku, kol kas yra ribojimas – be žiūrovų. Bet, lygiai taip pat kaip su masiniais renginiais, turėsime preliminarų grafiką, kaip ir kiek žiūrovų galėtų atsirasti sporto varžybose atvirose vietovėse, po to galbūt ir uždarose patalpose“, – per spaudos konferenciją kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis.

Lietuvos futbolo federacija (LFF) prieš savaitę kreipėsi į Vyriausybę dėl futbolo sezono atnaujinimo. LFF generalinis sekretorius E. Stankevičius neslėpė džiaugsmo dėl šalyje gerai valdomos COVID-19 pandemijos ir pabrėžė norą sugrąžinti futbolo sezoną.

„Po Vyriausybės nutarimo žinome savo atspirties tašką, tai yra gegužės 30 diena. Prieš savaitę kreipėmės į Vyriausybę su prašymu atnaujinti futbolo čempionatus, o tarp siūlomų A lygos atnaujinimo datų prašyme bus įvardijamos gegužės 23–24 arba gegužės 30–31 dienos. Teigti, kada prasidės Lietuvos futbolo čempionatai dar sunku, nes klubai ir lygos tai turi nutarti tarpusavyje. Turime paruošę A lygos tvarkaraščio juodraštinį variantą, tačiau lygų viduje paliekama teisė nuspręsti čempionato atnaujinimo datą. Vis dėlto, manau, kad tiek aistruoliai, tiek klubai ir žaidėjai nekantrauja atnaujinti čempionatus bei sugrįžti į futbolo ritmą“, – teigė LFF generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius.

LFF siųstame rašte buvo akcentuoti visi čempionatų atnaujinimo scenarijai. Vyriausybei leidus tęsti čempionatą esant karantinui, A lyga rungtynes organizuotų be žiūrovų. Vėliau, iki birželio 15 dienos, bus prašoma Vyriausybės leidimo organizuoti rungtynes su 10 proc. žmonių nuo stadiono talpos, o po birželio 15 d. – su 20 proc. žmonių nuo stadiono talpos, užtikrinant 10 kvadratinių metrų plotą vienam žmogui bei 2 metrų atstumą tarp jų.