Vilniaus „Žalgiris“ taško dar nepadėjo

Vilniaus „Žalgiris“ garbingai atsisveikino su Čempionų lyga. Turnyro trečią atrankos etapą pradėję kapituliacija (0:5) Norvegijoje, vilniečiai namuose nenusileido (1:1) Budės „Glimt“ ekipai.

Savo tarptautinį žygį sostinės žalgiriečiai tęs Europos lygos ketvirtame atrankos etape, kuriame susikaus su Bulgarijos čempione Razgrado „Ludogorec“ vienuolike, kuri Čempionų lygos atrankos 3-iajame etape bendru rezultatu 3:6 nusileido Zagrebo „Dinamo“.

„Žalgirio“ ir „Ludogorec“ pirmos rungtynės vyks rugpjūčio 18 d., o atsakomasis mačas Vilniuje – rugpjūčio 25 d. Nesėkmės atveju žalgiriečiai nusileistų į Konferencijų lygą.

Vilniečiams oponentas iš Bulgarijos pažįstamas nuo 2017-ųjų Čempionų lygos turnyro. Tąsyk antrame atrankos etape sostinės klubas pirmą mačą namuose laimėjo 2:1, bet svečiuose suklupo 1:4. Be to, pernai prie Bulgarijos čempionų vairo stovėjo Valdas Dambrauskas. Buvęs „Žalgirio“ treneris iki šiol su vilniečiais palaiko glaudžius ryšius, tad informacijos apie varžovus tikrai netrūks.

– Kaip vertinate „Žalgirio“ kelią Čempionų lygoje?

– Tai fantastinis pasiekimas Lietuvos futbolui. Žiūrint į visą nueitą kelią, įveikti tokį varžovą kaip „Malmo“ – didelis laimėjimas. Vis dėlto Švedijos čempionai – galinga organizacija. Svarbiausia, kad žalgiriečiai tai padarė ne per atsitiktinumą, o nusipelnė savo žaidimu. Jie įveikė formaliai stipresnę komandą. Trečiame etape tekę Norvegijos čempionai švedų klaidų nekartojo ir „Žalgirį“ įvertino labai rimtai.

– Žvelgiant dar žingsniu atgal, jau anekdotu virto žalgiriečių suteikta pamoka pirmame atrankos etape „Ballkani“ ekipai. Debiutantai iš Kosovo audringai džiūgavo gavę varžovus iš Lietuvos, tačiau netrukus braukė ašaras dėl pralaimėjimo…

Riba tarp triumfo ir nesėkmės labai trapi. Kartais vienintelis prastas arba geras epizodas gali nulemti visą sezoną.

– Sunku komentuoti, kodėl jie taip džiūgavo burtuose ištraukę „Žalgirį“. Gal pamanė, kad tai komanda iš futbolo pergalėmis negarsėjančios šalies? O gal dėl to, kad išvengė garsesnių klubų? Balkanų gyventojai karštesnio charakterio, tad ir emocijas reiškia garsiai. Tik vargu ar reikėjo tais vaizdais dalytis viešai.

– Prisiminkime, kad Lietuvos čempionai Kosove praleido įvartį pirmieji, o atsakomajame mače svečius palaužė tik per pratęsimą. Nedaug trūko, kad mūsiškiai būtų iškritę po pirmo atrankos etapo. Tada turbūt visi keiktume ir žaidėjus, ir trenerį, o „Žalgirio“ sezonas iš esmės būtų palaidotas?

– Iš tiesu, riba tarp triumfo ir nesėkmės labai trapi. Kartais užtenka vieno prasto arba gero epizodo, kuris gali nulemti visą sezoną. Manau, kad žalgiriečiams buvo naudinga tai, kad Kosovo čempionatas dar nebuvo prasidėjęs, o A lyga jau įpusėjusi, tad mūsiškių sportinė forma buvo geresnė. Faktas, kad vilniečiai padarė viską, kas nuo jų priklausė. Jie varžovus pranoko nusiteikimu ir rimtu požiūriu į tarptautinius egzaminus. Kitaip ir negalėjo būti, nes mums, lietuviams, dabar kiekvienas priešininkas Europoje yra grėsmingas.

– Beveik visuose Čempionų lygos mačuose „Žalgirio“ starto sudėtyje pasirodydavo vos vienas ar du lietuviai. Dėl to žalgiriečiai išgirdo specialistų ir sirgalių kritikos. Ar ji pagrįsta?

– Aš tokių argumentų nesuprantu. Čempionų lyga – ne ta platforma, kurioje reikėtų žiūrėti į pilietybes. Čia reikia rodyti maksimalų įmanomą rezultatą. Pažiūrėkime, kokios sudėties rungtyniavo Budapešto „Ferencvaros“. Į starto sudėtį akistatoje su Azerbaidžano „Qarabag“, kaip ir „Žalgiryje“, pateko tik vienas vietos aikštės žaidėjas ir vartininkas. O kalbame apie tokią futbolo tradicijomis garsėjančią šalį kaip Vengrija! Manau, kad „Žalgirio“ legionieriai ne veltui beveik kasmet pasirašo sutartis su stipresnių lygų klubais. Vadinasi, šių žaidėjų lygis yra gana aukštas, kad jie galėtų rungtyniauti Čempionų lygoje. O grūdinti mūsų jaunimą galima ir A lygoje.

– Dėl patekimo į Europos lygos grupių etapą vilniečių laukia mačas su „Ludogorec“. Ar Bulgarijos čempionai įkandami?

– „Ludogorec“ – ambicingas klubas, kasmet keliantis tikslą patekti į Čempionų lygos grupių etapą. Šiemet jie ir vėl to tikslo nepasiekė, tad norės reabilituotis Europos lygoje, o „Žalgiris“ neturi ką prarasti. Sezono tikslus vilniečiai jau įgyvendino, užsitikrino ilgą tarptautinį sezoną, tad jie nejaus psichologinio spaudimo, kuris neabejotinai slėgs Bulgarijos čempionus. Mūsiškių naudai bus ir tai, kad jie „Ludogorec“ puikiai pažįsta ir yra juos įveikę. Be to, Razgrado vienuolikei pirmosiose rungtynėse negalės padėti net trys pagrindinės sudėties futbolininkai, kurie buvo pašalinti rungtynėse su Zagrebo „Dinamo“.

– Nepaisant šios akistatos baigties, žalgiriečiai sezoną tęs grupių etape. Susidomėjimas šiomis varžybomis bus dar didesnis nei ažiotažas, kilęs Čempionų lygoje. O padoraus stadiono, kuris pritrauktų ir sutalpintų minias sirgalių kaip nebuvo, taip vis nėra…

– Žalgiriečiai padarė didelę reklamą Lietuvos futbolui. Už juos serga netgi varžovų klubai, palaikome ir mes, Klaipėdos „Neptūnas“, nes dėl jų sėkmingo žygio gausime kažkiek papildomų UEFA solidarumo lėšų. Tačiau reklama gali virsti gėda dėl stadiono. UEFA turbūt padarys išimtį ir leis žaisti LFF aikštėje, tačiau nacionalinio stadiono poreikis dabar yra jau akivaizdus. Anksčiau tai buvo labiau įvaizdžio reikalas, o atėjus pergalėms kokybiška europinė arena tapo būtinybe. Įsivaizduokime, jei vilniečiai UEFA išimčių vis tik negautų ir turėtų žaisti kur nors Lenkijoje. Kokia tai būtų antireklama Lietuvai.

– Žalgiriečių tarptautinė kampanija prasitęs iki vėlyvo rudens. Tuo metu kiti Lietuvos klubai gali susikoncentruoti vien į A lygos kovas. Ar čempionams užteks jėgų ir žaidėjų resursų ginant titulus A lygoje?

– Šiemet nematau komandų, kurios gali aplenkti „Žalgirį“. Nebent vilniečiai patys sau pakištų koją. Žaidimas dviem frontais pareikalaus labai daug jėgų, tačiau viską lems motyvacija. Nėra jokių abejonių, kad legionieriai versis per galvą UEFA varžybose, nes gali save parodyti didžiulei auditorijai, užsitikrinti pelningas sutartis. Ar jie ras įkvėpimo, kai reikės žaisti Gargžduose ar kitame miestelyje? Vis dėlto manau, kad "Žalgirio" strategas Vladimiras Čeburinas, patyręs specialistas, ras argumentų ir nuves auklėtinius iki dar vieno Lietuvos čempionų titulo.