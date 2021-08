V. Ivanauskas – apie pasiūlymą likti Austrijoje visam gyvenimui ir derybas su D. Maradona

Pokalbio metu V. Ivanauskas papasakojo apie priverstinį persikėlimą į Maskvos „CSKA“, keistą pasiūlymą Austrijoje, geriausius metus Hamburge bei derybas su Diego Maradona.

Persikėlimas į Vokietijos „Bundesligą“ ir „Hamburgo“ atkaklumas

Pokalbio metu legendinis futbolininkas pasakojo, jog po sėkmingo pasirodymo Austrijoje jis sulaukė didelio susidomėjimo iš Anglijos klubų, tačiau jį patį traukė Vokietijos „Bundesliga“.

„Vienas žymiausių Vokietijos trenerių Otto Rehhagelis atvažiavo į Austriją stebėti mūsų derbio su „Rapid“, o jo tikslas buvo gyvai pažiūrėti A. Herzogą, kuris buvo žvaigždė. Tose rungtynėse įvyko mano šou – laimėjome 4:0, įmušiau 3 įvarčius. Po rungtynių sėdime stadiono VIP ložėje ir O. Rehhagelis pasikvietęs mane sako: „Aš atvažiavau ne dėl tavęs, atvažiavau dėl A. Herzogo. Pamačiau, kad jis geras žaidėjas, bet aš labai norėčiau tavęs, tik pas mus „Werder“ yra problema – mes turime tris legionierius ir negalime viršyti limito. Bet aš pasiūlysiu tavo kandidatūrą į „Hamburg“, ten treneriu dirba mano buvęs auklėtinis“.

Na, ir jau kitose rungtynėse pasirodo atstovai iš „Hamburg“, po rungtynių buvome susitikę ir aš jiems labai patikau, bet problema buvo išpirka – turėjau dar metus galiojantį kontraktą su savo klubu. Susidomėjimas manimi prasidėjo“, – pasakojo V. Ivanauskas

Nacionalinės rinktinės treneris teigė, kad jautė susidomėjimą iš Vokietijos klubo, skaitydavo laikraščius, stebėjo reportažus per televiziją. Galutinis susitarimas įvyko po trijų savaičių nuo pirmo klubo atstovų ir V. Ivanausko susitikimo.

„„Hamburg“ treneris jiems davė konkrečią užduotį parsivežti mane į klubą. Žaidėme taurės rungtynes, kuriose aš gavau raudoną kortelę, todėl „Hamburg“ sporto direktorius atėjo tiesiai į rūbinę. Rūbinėje su juo kalbamės ir jis sako, kad klubas labai nori matyti mane savo gretose. Aš pasakiau, kad taip pat noriu prisijungti prie jų komandos.

Kitą dieną mane pasikviečia „Wien“ klubo prezidentas ir be užuolankų sako – žinome susidomėjimą iš „Hamburgo“, todėl siūlome jums tokias sąlygas: 3 metų kontraktas ir galimybė visam gyvenimui likti Austrijoje – suteikiame pasus, aprūpiname šeimą. Čia buvo šokas – nori į „Bundesligą“, tačiau čia tau gyvenimą siūlo susitvarkyti. Tačiau po dviejų dienų, po visų dvejonių ir pasitarimų nusprendžiau išvažiuoti į Vokietiją, „Bundesliga“ mane traukė, nežinau kodėl“, – apie persikėlimą į „Bundesligą“ pasakojo V. Ivanauskas.

Derybos su D. Maradona

Valdas Ivanauskas yra išbandęs save ir sporto direktoriaus pozicijoje, kuomet 2017 metais dirbo Bresto „Dynamo“ klube. Pasak legendinio futbolininko, tuometinė klubo valdžia turėjo dideles ambicijas tapti Europos lygio klubu ir buvo pasiryžusi investuoti į klubo plėtrą. „Buvo dedamos didelės investicijos, prezidentas turėjo verslo partnerius Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Kinijoje, todėl su tuo projektu buvo viskas gerai“, – teigė V. Ivanauskas.

V. Ivanauskas pasakojo, jog netikėtai sulaukė klubo prezidento skambučio, kuris tuo metu viešėjo Jungtiniuose Arabų Emyratuose. „Jis man skambina, sako, Valdai, ką galvoji apie Diego Maradona? Sakau, ką aš galiu galvoti? Maradona yra Maradona. Tuomet jis tęsė – sako, Valdai, mes galime jį prisivilioti, sakau, kokioje pozicijoje? Prezidentas sako, kad jis labai nori treniruoti, bet sakau, kad mes trenerį turime, bet kalbėkitės, jeigu yra galimybė. Tuo ir baigėsi“, – kalbėjo V. Ivanauskas.

Po dviejų savaičių šis klausimas buvo atnaujintas ir V. Ivanauskas, kartu su klubo prezidentu, skrido į Jungtinius Arabų Emiratus gyvai susitikti su Diego Maradona. „Įeiname į jo vilą, nusileidžia Diego, pasisveikiname – aš jo nepažinojau, bet jis buvo labai atviras žmogus.

Na ir prasidėjo derybos – jis, aišku, jau buvo susipažinęs su klubu, jam papasakojo viską. Tuomet Diego sako – aš noriu būti treneriu. Aš sakau – Diego, ar tau to reikia? Tu pasiekei viską, kas įmanoma, ko tau dar reikia? Tuomet jis sako, kad nori žolės, nori tos atmosferos, tai aš jam ir sakau – aš padarysiu tau visą tą atmosferą, kam tau tas švilpukas, kam tau nervintis? Tau to nereikia, tavo amžius ne tas. Tai gal pusę valandos aš jam įrodinėjau, sakiau, kad jam gal komanda per silpna bus, reikės daug darbo įdėti, pradėjau jam aiškinti, kad jis būtų pas mus, bet kad neitų į rūbines... Nes aš žinau visas tas sąlygas, visą realybę, Baltarusijoje yra klubų, kur jis turbūt tokių rūbinių nebūtų matęs. Galiausiai, šiaip ne taip, įkalbėjau būti klubo veidu“, – dėstė nacionalinės rinktinės strategas.