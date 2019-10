„Sūduvos“ puolėjas J. Tadičius: svarbiausia, kad gerai žaidžia visa komanda

Vasarą į „Sūduvą“ sugrįžęs puolėjas kurį laiką neturėjo daug progų džiaugtis įvarčiais, tačiau pastaruoju metu beveik per kiekvienas rungtynes arba įmuša pats, arba atlieka rezultatyvius perdavimus komandos draugams.

Sekmadienį per A lygos favoritų dvikovą 32 metų kroatui pavyko abu veiksmai. Jau 2-ąją rungtynių minutę po jo perdavimo pasižymėjo Ovidijus Verbickas, o 31 min. pats J. Tadičius įmušė po to paties O. Verbicko perdavimo.

Lietuvos čempionate per 10 rungtynių kroatas pelnė 6 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Be to, puolėjo sąskaitoje yra dar du taiklūs smūgiai šių metų Europos lygoje ir vienas įvartis LFF taurės turnyro finale.

„Nedalyvavau rengiantis sezonui, vasarą atvykau beveik tiesiai iš paplūdimio, todėl buvo sunku pasivyti komandą. Reikėjo laiko, kad įgyčiau gerą sportinę formą, tačiau dabar jaučiuosi tikrai gerai. Aišku, visada galima geriau, – apie savo žaidimą sakė J. Tadičius. – Dabar svarbiausia, kad gerai žaidžia visa komanda, o mes laimime rungtynes. Esame pagavę gerą ritmą, per svarbias rungtynes įrodėme, kad esame verti būti čempionato lyderiais.“

Po pergalės Vilniuje rezultatu 3:1 kroatas su komandos draugais yra geros nuotaikos, tačiau visa „Sūduva“ lieka susikaupusi ir su nekantrumu laukia šeštadienio, kai Marijampolėje įvyks dar vienas mūšis su „Žalgiriu“.

„Vilniuje buvo sunkios rungtynės, puiku, kad įveikėme savo pagrindinius konkurentus kovoje dėl pirmosios vietos. Buvome susikaupę ir, manau, pelnytai laimėjome, – kalbėjo J. Tadičius. – Puiku turėti 7 taškų pranašumą, bet atsipalaiduoti negalima, nes kova dėl čempionų titulo dar tikrai nėra baigta. Varžovai yra gera komanda ir stengsis šeštadienį revanšuotis. Mes taip pat stengsimės laimėti, tik tai padarius būtų galima sakyti, kad žengėme didelį žingsnį titulo link.“

Ar „Sūduva“ turėtų ką nors keisti savo žaidime prieš antrąją iš eilės dvikovą su „Žalgiriu“, puolėjas svarstyti nenorėjo.

„Tai yra trenerio dalykai, jis pasakys, ką mums reikia daryti. Aš esu žaidėjas ir stengiuosi kuo geriau atlikti tai, ko iš manęs yra prašoma, – sakė J. Tadičius. – Galiu tik pasakyti, kad visa komanda sieks suteikti džiaugsmo savo aistruoliams. Žaisime namie, dėl pergalės aikštėje atiduosime visą save.“

A lygos turnyro lentelėje „Sūduva“ po 27 turų turi 72 taškus, o „Žalgiris“ – 65. Šeštadienį bus sužaisti paskutiniai ketvirtojo rato mačai, vėliau stipriausiųjų komandų šešetas sužais dar po penkerias rungtynes.