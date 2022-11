Pasaulio čempionato šeimininkai finišavo antirekordais

Nyderlandų futbolininkai per visą pasaulio čempionatų istoriją visada įveikia grupių etapą. Olandai iš viso yra dalyvavę 11 turnyrų, bet 1934 ir 1938 metais turnyro formatas buvo kitoks, grupių varžybos tada nevyko. Antradienį grupių barjerą jie įveikė jau devintąjį kartą istorijoje.

Kelią į atkrintamąsias varžybas olandams atvėrė Cody Gakpo (26 min.) ir Frenkie de Jongo (49 min.) įvarčiai. Cody Gakpo turnyre pasižymėjo jau trečiąjį sykį.

Savo ruožtu Kataras tapo pirmąja istorijoje čempionato šeimininke, pasirodymą baigusia be taškų. Be to, arabai pasiekė dar vieną antirekordą - praleido daugiausia (7) įvarčių iš visų pirmenybių šeimininkų, įmušdami tik sykį.

Kitose antradienio A grupės rungtynėse sėkmė nusišypsojo Senegalo futbolininkams. Afrikiečiai 2:1 pranoko Ekvadoro rinktinę. Senegalo ekipa ėmė pirmauti prieš pat pertrauką, kai 44 min. 11 metrų baudinį realizavo Ismaila Sarras.

67 minutę Moisesas Caicedo atstatė pusiausvyrą - 1:1, bet netrukus Kalidou Koulibaly iš arti sušaudė varžovų vartininką ir vėl išvedė į priekį afrikiečius 2:1. Senegalo rinktinė galutinėje grupės rikiuotėje su 6 taškais liko antra, nusileisdama tik olandams (7 taškai). Senegaliečiai pelnė bilietą į atkrintamąsias varžybas pirmą kartą po dvidešimties metų pertraukos.

Trečia likusi Ekvadoro rinktinė finišavo su 4 taškais.