A lygos turo apžvalga: 15-mečio įvartis ir grūstis kovoje dėl medalių

Keturi. Būtent tiek mačų iš eilės Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa nebuvo pralaimėjusi Marijampolės „Sūduvai“, o per šią atkarpą laimėjusi tris kartus. Vis dėlto pastarasis susitikimas Marijampolėje baigėsi sūduviečių pergale – 2:1.

Dėka šio laimėjimo „Sūduva“ pagal prarastus taškus ir toliau žengia trečia, bet nuo laipteliu aukščiau esančio „Panevėžio“ atsilieka vos tašku.

Netektis. Pastaruoju metu „Hegelmann“ ekipą dažniau pradėjo kamuoti traumos. Labai gerą sezoną žaidžiantis krašto gynėjas Hugo Figueredo uždirbo baudinį, tačiau nesėkmingai nusileido ant vejos – brazilui lūžo raktikaulis.

Į rikiuotę jau grįžo Augustinas Klimavičius, Vilius Armanavičius, o netrukus komandai turėtų padėti ir Lukas Čerkauskas.

Intervalas. „Kauno Žalgiris“ trečiadienio rungtynėse nuo 52-osios iki 64-osios minutės pelnė net keturis įvarčius bei 5:1 sutriuškino Telšių „Džiugą“. Žalgiriečiai oponentus baudė standartinių padėčių metu ir prie to du įvarčius pridėjo Nerijus Valskis.

Per pastaruosius šešis mačus žalgiriečiai iškovojo net penkias pergales ir šį sekmadienį namuose priims Vilniaus „Žalgirį“.

Pasiekimas. „Džiugo“ vyr. treneris Joao Pratesas metė į kovą jaunąjį Domą Jankevičių, kuriam tai buvo antrasis susitikimas Lietuvos čempionate. Kelias minutes telšiškis išnaudojo puikiai – pelnė įvartį „Optibet A lygoje“ būdamas 15 metų 11 mėnesių ir 24 dienų amžiaus.

Jauniausias įvartį pelnęs žaidėjas buvo taip pat 15-metis Linas Pilibaitis. Atstovaudamas tuometinei Kauno „Karedai“, 2000 metų rugsėjo 10 dieną dabartinis „Kauno Žalgirio“ futbolininkas pasižymėjo dvikovoje su Kėdainių „Nevėžiu“.

Benefisas. Gargždų „Banga“ išvykoje netikėtai lengvai net 5:0 sutriuškino „Jonavą“ bei atotrūkį nuo „Džiugo“ padidino iki 8 taškų. Net keturis įvarčius nugalėtojams per pirmą kėlinį įmušė veteranas Robertas Vėževičius.

R. Vėževičius sužaidė geriausią karjeros mačą ir pretenduoja įsirašyti rezultatyviausią sezoną nuo 2015 metų – tam trūksta tik vieno įmušto įvarčio.

Pranašumas. „Banga“ dėjo labai reikšmingą žingsnį link to, kad užsitikrintų 8-ąją vietą. Likus Gargždų ir Telšių ekipoms sužaisti po aštuonerias rungtynes, gargždiškiai „Džiugą“ lenkia 8 taškais, be to, abi komandos yra sužaidusios visas tarpusavio rungtynes.

Naujokas. Vilniaus „Riterių“ gretas praėjusią savaitę papildęs serbas Nemanja Lakičius-Pešičius jau antrame mače tapo esminiu faktoriumi. Būtent šio vidurio gynėjo įmuštas pergalingas įvartis leido 1:0 įveikti „Panevėžį“.

Sostinės klubas šį varžovą įveikė pirmą kartą šiemet ir dabar su 47 taškais pakilo į 3-iąją vietą.

Debiutas. „Panevėžio“ gretose į kovą buvo mestas ir pirmąsias minutes sužaidė juodkalnietis Jovanas Čadženovičius. Saugas su „Sūduva“ 2018 bei 2019 metais tapo Lietuvos čempionu bei aikštėje žaidė kartu su kitu juodkalniečiu – Mitaru Čukovičiumi.