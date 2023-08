A lygos turo anonsas: trečiasis ratas artėja link finišo

Vilniaus „Riteriai“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugpjūčio 18 dieną, 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:0

Sostinės klubas namuose turi gerą progą nutrauktą katastrofišką seriją.

„Riteriai“ su naujuoju vyr. treneriu Matthew Silva demonstruoja vis rezultatyvesnį ir akiai patrauklesnį žaidimą, tačiau braškanti gynyba bei sėkmės stoka neleidžia iškovoti pergalės net 17-oje dvikovų iš eilės. Sostinės klubas savo kraityje turi 15 taškų ir jau pakankamai ženkliai atsilieka nuo artimiausių konkurentų. Laimėjimas leistų nutraukti net keturis mėnesius trunkančią „sausą“ atkarpą, tiesa, 3 taškų siekti teks be dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – Colino Odutayo ir svarbaus saugo Iano Solero.

Pastaroji atkarpa Dovydo Lastausko kariaunai buvo gana dvejopa. Marijampolės ekipa džiaugėsi dviem labai svarbiomis pergalėmis namuose prieš tiesioginius konkurentus ir pabėgo nuo „Riterių“, tačiau šį antradienį skaudžiai krito Telšiuose. LFF taurės ketvirtfinalyje sūduviečiai nusileido po baudinių serijos ir paliko labai daug fizinių bei psichologinių jėgų. Penktadienio akistatai kur kas didesnė motyvacija ir atsakomybė turėtų spausti šeimininkus, įvertinus pastarąją savaitę, „Sūduvai“ lygiosios nebūtų prastas rezultatas.

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 19 dieną, 16 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 0:4

Čempionato lyderiai keliaus į gerą formą įgavusio varžovo tvirtovę.

Lietuvos čempionate „Džiugas“ nėra pralaimėjęs net penkeriose pastarosiose rungtynėse, maža to, puiki atkarpa įprasminta triumfu LFF taurės ketvirtfinalio mače. Istorinis pasiekimas pareikalavo daug fizinių jėgų, tad svečiai artėjančiam susitikimui bus kur kas labiau šviežesni. Vis dėlto džiugiečiai su naujuoju vartų sargu Simone Moschinu dar nepralaimi bei namuose gali pasirinkti atsargesnį žaidimą „antru numeriu“. Motyvacija šeimininkus turėtų vesti į priekį ir dėl to, jog prieš „Panevėžį“ buvo patirti du didžiausi sezono pralaimėjimai.

Aukštaitijos sostinės atstovų padėtis po pergalės prieš Vilniaus „Žalgirį“ nepasikeitė iki šiol. „Panevėžys“ ir toliau prieš titulą ginantį čempioną pirmauja 6 taškais bei turi mačą atsargoje. Strategas Gino Lettieri gali džiaugtis patikima gynyba ir tuo, jog šiuo metu ekipoje nėra daug traumas besigydančių futbolininkų. Panevėžiečiai artimiausias trejas rungtynes žais su apatines pozicijas turnyro lentelėje užimančiais klubais ir su buvusiu „Džiugo“ puolėju ir dabar įvarčius mušančiu Noeliu Mbo šią atkarpą pasitinka pozityviai.

Gargždų „Banga“ – FA „Šiauliai“. Rugpjūčio 19 dieną, 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:1

Gargždiškiai po patirto smūgio sieks atsitiesti savo sirgalių akivaizdoje.

„Banga“ praėjusią savaitę patyrė pralaimėjimą Marijampolėje bei leido konkurentams priartėti. Vis dėlto kur kas skaudesnis kirtis buvo suduotas LFF taurės ketvirtfinalyje, kai po 120 minučių kovos buvo nusileista „Optibet Pirmos lygos“ lyderiui Vilniaus rajono „TransINVEST“. Po nesėkmingai susiklosčiusios atomazgos vyr. treneris Davidas Afonso minėjo, jog komanda yra pakankamai nukraujavusi ir turi nemažai traumų. Sudėtingą atkarpą „Banga“ užbaigs žaisdama „antru numeriu“ bei su, tikėtina, nemaža rotacija – galbūt pamatysime sugrįžusį Darių Zubauską.

FA „Šiauliai“ po pastarosios rinktinių pertraukos sunkiai įjungia aukštesnę pavarą – netgi iškovotos pergalės nėra pernelyg užtikrintos, nes kurį laiką buvo atsiliekama bei tekdavo likviduoti įvarčio deficitą. Visgi, Kauno rajono „Hegelmann“ klubo prastesnė atkarpa bei sudėtingas tvarkaraštis leidžia gana užtikrintai kontroliuoti situaciją iš 3-iosios vietos. Iškovota pergalė Gargžduose leistų jaustis dar užtikrinčiau, tiesa, siekti jos reikės be Jevgeno Jefremovo ir Roko Lekiato – abu futbolininkai yra diskvalifikuoti.

Alytaus DFK „Dainava“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 20 dieną, 17.55 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:0

Susitikimas tarp Alytaus ir Vilniaus ekipų nuo 17.30 val. bus transliuojamas TV6 kanalu.

Po pergalės prieš „Riterius“ dainaviečiai pateko į duobę – sužaidė lygiosiomis bei patyrė tris pralaimėjimus iš eilės. Sudėtingesnė atkarpa neleido labiau įsitvirtinti 6-oje pozicijoje. 26 taškus turinti „Dainava“ žengia septinta, visgi, du artimiausi konkurentai labai priartėjo, be to, savo galimybių tyko „Riteriai“. Per kitas dvejas rungtynes dainaviečiai žais su „Žalgiriu“ bei „Hegelmann“ ekipa – per tuos mačus taškų sąskaitą papildyti bus irgi sunku. Kita vertus, namuose dzūkai, vedami savo aistruolių, turi potencialo pakelti žaidimo kokybę.

Vladimiro Čeburino treniruojama komanda buvo sutriuškinta Geteborge ir nuo kitos savaitės pradės seriją su Budapešto „Ferencvaroš“ ekipa UEFA Konferencijų lygos atrankos varžybų paskutiniame etape. „Panevėžiui“ beveik neklumpant, žalgiriečiams ir toliau būtina skinti laimėjimus – artimiausias tvarkaraštis tam yra gana palankus. „Žalgiris“ kartą prieš „Dainavą“ taškus buvo praradęs, tačiau Alytaus ekipa tuo metu dar vertėsi su savo lyderiais – Peteriu Ademo ir Aaronu Olugbogi. Dvikovą dėl diskvalifikacijos turės praleisti krašto gynėjas Petaras Mamičius.

Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 20 dieną, 19 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2

27-asis turas finišuos antruoju derbiu šiame sezone.

Mėlynai balti po penkių pergalių iš eilės sužaidė lygiosiomis Panevėžyje ir buvo sutriuškinti „Žalgirio“. „Hegelmann“ futbolininkai 9 taškais atsilieka nuo šiauliečių bei dar turi mačą atsargoje. Jų sekmadienio varžovai – atsilieka 4 taškais ir nugalėję gali sumažinti deficitą iki minimalaus. Į komandos rikiuotę sugrįš diskvalifikuoti žaidėjai, tad galime tikėtis kitokio Kauno rajono klubo pasirodymo negu prieš savaitę. Iš likusių 11 dvikovų net trys bus žaidžiamos su žalgiriečiais.

„Kauno Žalgiris“ nutraukė pergalių badą „Optibet A lygoje“, nors gynyba rungtynėse su „Riteriais“ toli gražu nežibėjo. Trečiadienį vyr. treneris Marius Stankevičius atliko rotacijų sudėtyje ir džiaugėsi patekimu į LFF taurės pusfinalį – svečiuose 5:0 buvo sutriuškinta Vilniaus BFA. Laikinosios sostinės komanda atsisveikino su dar vienu legionieriumi, po to, kai saugas Antonas Fase buvo perleistas Lodzės LKS ekipai. Futbolininko iš Nyderlandų netektį sieks kompensuoti vis labiau įsibėgėjantis Nerijus Valskis.