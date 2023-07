A lygos turo anonsas: sekmadienį susigrums lyderiai

Šią savaitę bus sužaistos ketverios „Optibet A lygos“ 24-ojo turo rungtynės.

Alytaus DFK „Dainava“ – FA „Šiauliai“. Liepos 28 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:2

Šiauliečiai Dzūkijoje sieks reabilituotis po blankesnio mačo Panevėžyje.

Anksčiau du kartus iš eilės pralaimėjusi „Dainava“ atsitiesė po skaudžių nesėkmių prieš tiesioginius konkurentus ir vėl įsitvirtino turnyro lentelės viduryje. 26 taškai leidžia užtikrintai jaustis 6-oje vietoje, o solidi gynyba yra ketvirta geriausia čempionate. Dainaviečiai pastaruosiuose dviejuose mačuose namuose praleido įvarčius paskutinėmis minutėmis ir bus kupini motyvacijos padovanoti savo aistruoliams pergalę. Alytuje „Dainava“ nėra laimėjusi beveik du mėnesius, be to, į šiauliečių vartus nebuvo pelnytas nė vienas įvartis.

FA „Šiauliai“ po pertraukėlės sugrįžo į čempionato kovas ir patyrė pralaimėjimą Panevėžyje. Starto sudėtyje dvikovą pradėjo naujokai – Domantas Šimkus bei Rolandas Baravykas, tačiau dėl traumų komandai padėti negalėjo Sigitas Olberkis ir Lukas Paukštė. Saulės miesto atstovai pasižymi sunkiausia atkarpa šiemet – per ketverias rungtynes vos ne vos buvo išplėšti 3 taškai. Tai pasireiškė turnyro lentelėje, kadangi laipteliu žemiau žengiančius varžovus Mindaugo Čepo kariauna lenkia 9 taškais ir yra sužaidusi akistata daugiau.

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Liepos 29 dieną, 18 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:1

Šeštadienį labai svarbiose rungtynėse susigrums tiek pat taškų turintys klubai.

Po rinktinių pertraukos Žemaitijos ekipa be, kaip įprasta, demonstruojamo charakterio išsiskiria pagerėjusiais rezultatas, ypač žaisdama savo sirgalių akivaizdoje. Pozityvu tapo ir praėjęs mačas ir Vilniaus „Riteriais“, kai paskutinėmis minutėmis pavyko išplėšti tašką bei neprisileisti artimiausio varžovo. „Džiugas“ šiemet marijampoliečių barjero neperžengė, nors abiejuose susitikimuose buvo netoli palankesnio rezultato. Vis tik revanšo siekti reiks be dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – Viniciuso Ribeiro bei Tomo Rapalavičiaus, be to, dėl traumos pastarojo mačo nebaigė kapitonas Lukas Ankudinovas.

Praėjusią savaitę „Sūduvos“ gynyba antrame kėlinyje prakiuro sostinėje, tiesa, pozityvu gali tapti tai, jog trečiame rate buvo sužaista su nemaža dalimi pirmenybių favoritu. Nuo šio savaitgalio marijampoliečiai keturis kartus iš eilės grumsis su savo tiesioginiais konkurentais. Pastaruoju metu Marijampolės ekipai negali padėti puolime išsiskiriantis Aivaras Emsis, kuris šiemet baudė ir buvusį savo klubą. „Sūduvai“ tai yra gera proga vėl atitrūkti nuo dviejų apatinių varžovų, pralaimėjimas – nustumtų į dar gilesnę duobę.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Riteriai“. Liepos 30 dieną, 18 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 4:0

„Riteriai“ su naujuoju strategu Matthew Silva sieks pristabdyti įsibėgėjusius oponentus.

Andriaus Skerlos kariauna tęsia geriausią šio sezono atkarpą „Optibet A lygoje“ – iškovotos keturios pergalės iš eilės. Maža to, pastarasis susitikimas Gargžduose buvo užtikrintai laimėtas net ir pasibaigus kovoms tarptautiniame fronte. Vasaros perėjimų lango metu mėlynai balti atliko nemažai pasikeitimų sudėtyje. Panašu, kad pagrindinio vartininko rolę perėmė Rodrigo Josviaki, o šiuo metu komandos sudėties gylis teikia daug vilčių likusiai sezono daliai. „Hegelmann“ priartėjo prie šiauliečių, tačiau vėliau artimiausiomis savaitėmis teks kovoti su galingiausiais varžovais.

„Riteriai“ nėra laimėję net 14-oje „Optibet A lygos“ mačų iš eilės, tačiau net ir tokia serija nėra nugramzdinusi sostinės komandos į klampų liūną. Sostinės klubas buvo itin arti reikalingo laimėjimo Telšiuose, nors to pasiekti nepavyko – žaidėjų veiksmuose matėsi noras ir kova. Į rikiuotę turėtų sugrįžti du prieš tai susirgę žaidėjai – Armantas Vitkauskas bei Nikola Popovičius, tiesa, dėl diskvalifikacijos negalės žaisti Mindaugas Grigaravičius. Klubą palikus strategui Vladimirui Jankovičiui, dirbti su pagrindine komanda pradėjo Matthew Silva – akivaizdu, jog emocijos futbolininkų veiksmuose kapstytis iš paskutinės vietos tikrai netrūks.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Liepos 30 dieną, 21 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:1

Čempionato lyderių susidūrimą sirgaliai TV6 kanalu galės stebėti nuo 21 val.

„Žalgiris“ palepino šalies futbolo bendruomenę ne tik puikiu žaidimu, bet ir geru rezultatu dvikovoje su Stambulo „Galatasaray“ ekipa. Prieš Turkijos grandą žalgiriečiai žais kitą trečiadienį, tad vilčių sukurti staigmeną taip pat nepraranda. Lietuvos čempionato turnyro lentelėje Vilniaus ekipa 3 taškais atsilieka nuo panevėžiečių, taip pat yra sužaidę susitikimu mažiau. „Žalgiris“ savo rotacijos gylį pademonstravo praėjusios savaitės dvikovoje su „Sūduva“, tiesa, sekmadienį nežinia, ar komandai galės padėti puolimo lyderis Mathiasas Oyewusi.

„Optibet A lygos“ lyderiai šią savaitę tarptautiniame fronte taip pat nenuvylė – prieš pajėgų Beer Ševos klubą buvo pralaimėta rezultatu 0:1. Karštas oras bei dvikova ketvirtadienį tikrai netaps panevėžiečių sąjungininkais sekmadienį, tačiau „Panevėžys“ turi galimybių pasirinkti kiek atsargesnį žaidimą – lygiosios tokioje situacijoje nebūtų pats prasčiausias rezultatas. Gino Lettieri tikrai negalės verstis traumą patyrusiu Kwadwo Asamoah, realu, kad starto sudėtyje pamatysime mažiau Izraelį žaidusius futbolininkus.