A lygos 15-ojo turo anonsas: Kaune – čempionato lyderių susidūrimas

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Gegužės 19 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

15-ąjį turą pradės įdomi turnyro lentelės kaimynų akistata, kurioje vilniečiai sieks revanšo.

Sostinės ekipa nelaimi trijuose mačuose iš eilės ir nepasinaudojo šansais priartėti prie „Panevėžio“, kuris per identišką taip pat iškovojo tašką. 15 taškų turintys „Riteriai“ vos tašku lenkia trečiadienio varžovus ir šį mačą pasitinka su kiek nuslopusiu puolimu. Maža to, traumą praėjusiame mače patyrė Lukas Kochanauskas, tad vis dar nepasižymėjęs Gytis Paulauskas turės dar daugiau atsakomybės. Sostinės klubui nepadės dar vieną dvikovą turėsiantis praleisti Angelis Lezama, tačiau į rikiuotę grįžo Tomas Dombrauskis bei Dominykas Barauskas.

„Hegelmann Litauen“ klubas savo kraityje turi dvi pergales iš eilės ir dėka jų sugebėjo aplenkti porą oponentų. Čempionato debiutantai, rungtyniaujantys be rezultatyviausio žaidėjo Levano Mačarašvilio, atrodė blankiai Kėdainiuose, tačiau solidi gynyba leido iškovoti pergalę. Lyderio vaidmenį siekia perimti pastaruosiuose dviejuose mačuose pasižymėjęs Nauris Petkevičius, kuris pasirengęs pakelti savo komandą iki 5-osios pozicijos. Vilniuje susigrums dvi rezultatyvumu neišsiskiriančios, tačiau gana nedaug įvarčių praleidžiančios ekipos.

Kėdainių „Nevėžis“ – Telšių „Džiugas“. Gegužės 19 dieną 19 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3

Su strategu atsisveikinęs Kėdainių klubas turi gerą progą nutraukti 12 pralaimėjimų seriją.

Buvusių Pirmos lygos klubų akistatoje pralaimėjęs „Nevėžis“ per penkerias namų rungtynes kiek sulopė dažnai trūkinėjusią gynybą, tačiau išsiskyrė vos vienu įvarčiu, kurį mače su „Kauno Žalgiriu“ pelnė Aretas Gėgžna. Bloga naujiena tapo tai, kad dėl raudonos kortelės nežais puolėjas Julius Kasparavičius, tad realu starto sudėtyje pamatyti praeitose rungtynėse beveik pusvalandį sužaidusį Evaldą Kugį. Pasitraukusį vyr. trenerį Vitalijų Stankevčių šiame mače pavaduos Darius Gvildys, kuris turi užtektinai patirties motyvuoti komandą šiame svarbiame susidūrime.

Nepaisant to, kad „Džiugas“ yra kiek primiršęs pergalės jausmą, reikia įvertinti, kad nuo žemaičių yra kiek nusisukusi sėkmė. Per pastarąsias šešerias rungtynes po tris kartus pralaimėję bei lygiosiomis sužaidę džiugiečiai nesėkmingai susiklosčiusiuose mačuose buvo nelepinami Fortūnos – prieš „Panevėžį“ kapituliuota akistatos pabaigoje, o dvikovose su Alytaus ir Kauno klubai „Džiugas“ buvo arti lygiųjų. Mariaus Šlutos kariauna šiuo metu savo kraityje turi 11 taškų, tačiau žaidimo kokybė per pastarąjį mėnesį pernelyg nesmuko ir teigiamas rezultatas Kėdainiuose mūsų neturėtų nustebinti.

„Panevėžys“ – Alytaus DFK „Dainava“. Gegužės 19 dieną 20 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3

Iš pirmojo trejeto išstumtas „Panevėžys“ artimiausius tris mačus žais su buvusiais Pirmos lygos klubais.

Nors panevėžiečiams per dvejas rungtynes nepavyko atimti taškų iš čempiono, tačiau atkarpomis Aukštaitijos sostinės klubas demonstravo tokį žaidimą, prie kurio buvome įpratę. Į rikiuotę grįžo 3 įvarčius pelnęs Jorge Eliasas, tiesa, taikliais smūgiais jau daugiau nei mėnesį neišsiskiria Elivelto – „Panevėžys“ tarp rezultatyviausių ekipų irgi nusileido į 4-ąją poziciją. Tokio rezultatų kreivės kritimo negalima laikyti duobe, tačiau neiškovojus pergalės prieš alytiškius, o „Riteriams“ nugalėjus deficitas gali aptirpti iki 6 arba 7 taškų.

Dainaviečiai per pastarąsias penkerias rungtynes į savo sąskaitą įsirašė net 10 taškų bei nuo poros oponentų atsilieka vos tašku, o nuo 5-oje žengiančių „Riterių“ – 5 taškais. Vis dėlto šį kartą Tomas Ražanauskas negalės verstis pajėgiausia sudėtimi – mačą dėl keturių geltonų kortelių praleis vidurio gynėjas Linas Klimavičius. Tai yra išties didelis nuostolis „Dainavai“, kuriai, tikėtina, teks atsiremti į Oskarą Lukošiūną, kuris daugiau negu 10 minučių rungtynėse sužaidė dar 9-ajame ture, o galbūt T. Ražanauskas suras kitą sprendimą.

„Kauno Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 20 dieną 18 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2

Skambią pergalę praėjusį savaitgalį iškovojusi „Sūduva“ sieks užkariauti 2-oje vietoje žengiančių žalgiriečių tvirtovę.

Kauniečiai ne itin užtikrintu stiliumi susitvarkė su „Džiugu“ ir paliko gana blankų įspūdį, tačiau šiemet „Kauno Žalgiris“ prieš ne pirmo ketverto ekipas skina tik pergales ir tą daro dėka atskirų žaidėjų individualaus meistriškumo. Roko Garasto treniruojamai ekipai vėl atėjo laikas parodyti, ko ji yra verta dvikovose su abiem čempionato grandais. Kol kas šiemet buvo pralaimėta „Sūduvai“, „Žalgiriui“ ir „Panevėžiui“, tačiau nuo praėjusio sezono kauniečiai iš abiejų flagmanų pradėjo gana reguliariai atimti taškus – pergalė priartintų „Kauno Žalgirį“ prie lyderio vos iki 3 taškų.

„Sūduva“ praėjusiose rungtynėse iškovojo didžiausią sezono pergalę ir be suteikto šanso gargždiškiams sužaidė beveik nepriekaištingas rungtynes. Prie to labai prisidėjo įvarčių skonį pajautęs Romainas Habranas, kuris kompensavo taikiklio nesuderinusį Kule Mbombo. Praėjusį susitikimą su „Banga“ praleido daug problemų kauniečiams kėlęs Serge'as Nyuiadzi, o artimiausioje dvikovoje tikrai nežais Nacho Casesas – svarbus sraigtas konstruojant atakas negalės rungtyniauti dėl surinktų keturių geltonų kortelių.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Gegužės 20 dieną 20 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

Šios ekipos jau gegužės 24-ąją susigrums „Hegelmann LFF taurės“ varžybose.

„Banga“ sužaidė jau ne pirmą itin blankų mačą Marijampolėje – buvo sutriuškinta net 0:4 bei išsiskyrė tik pavieniais išpuoliais. Gargždų ekipai skaudžiai kirto abiejuose kraštuose galinčio žaisti gynėjo Jurijaus Pavlyko trauma. Lygiaverčio keitimo į šią poziciją „Banga“ neturi, tačiau į rikiuotę jau grįžo beveik mėnesį nežaidęs Dovydas Norvilas, tad Aleksandras Aksionovas turėtų grįžti į sau labiau įprastą vidurio gynėjo poziciją. Be to, Gargždų ekipai jau visą gegužės mėnesį negali padėti Robertas Vėževičius.

Į 3-iąją vietą pakilę žalgiriečiai Gargžduose tikrai nežais pajėgiausios sudėties – komandai dėl surinktų keturių geltonų kortelių nepadės Milenas Gamakovas. Praėjusių rungtynių su „Panevėžiu“ nebaigė Ogenyi Onazi ir Ivanas Tatomirovičius, o Tomislavas Kišas bei Nemanja Ljubisavljevičius jau kurį laiką nerungtyniauja. Šioje situacijoje svarbu yra tai, kad į rikiuotę grįžo gynybines funkcijas atliekantis Karolis Uzėlą, galbūt dar daugiau laiko įtempto tvarkaraščio metu bus suteikta į rotaciją vis dažniau įtraukiamam 18-mečiui Meinardui Mikulėnui.