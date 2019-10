Lietuvos mažojo futbolo rinktinės kapitonas V. Baranovskis: norisi sukurti istoriją

Jau šeštadienį Lietuvos rinktinė, kurią treniruoja brazilas Mandinho, galės išbandyti šio stadiono dangą, kadangi 20 valandą lauks pirmosios pasaulio čempionato rungtynės su Belgija.

Pasaulio pirmenybėse Lietuva žais C grupėje, kur be Belgijos mūsų šalies žaidėjams teks Maroko, Velso ir Lenkijos iššūkiai.

Šiam išbandymui Lietuvos mažojo futbolo asociacijos rinktinė ruošėsi pastarąsias kelias savaites. Per jas Lietuva sužaidė keturias draugiškas rungtynes ir be jų turėjo dvi treniruotes, per kurias šlifavo standartinių situacijų ir greito puolimo derinius.

Pirmąsias draugiškas rungtynes Lietuvos rinktinė 2:6 pralaimėjo „Linksmakalniui“, bet po to 5:3 palaužė „Polivektrį“. Trečiąsias rungtynes Lietuva vėl pralaimėjo, bet tik vieno įvarčio skirtumu – 5:6 „Maracana“ ekipai.

Savo ginklus Lietuva susikalibravo per paskutines draugiškas rungtynes, kuriose net 11:2 nugalėjo „Fortitudo“. Tokia pergalė leido Lietuvos atstovams į Graikiją išvykti geros nuotaikos ir ten Lietuva nori pasirodyti kaip įmanoma geriau.

Lietuvos mažojo futbolo rinktinės kapitonas Valentinas Baranovskis jaučia, kad per pasiruošimo periodą rinktinė patobulėjo ir yra nusiteikusi rimtai kovoti dėl patekimo į atkrintamąsias, į kurias pateks tik po dvi rinktines iš grupės.

– Valentinai, ar jauti, kad per pasiruošimo periodą Lietuvos rinktinė patobulėjo?

– Pirmos rungtynės buvo tikrai sunkios, nesupratome vienas kito, nesupratome, kaip reikia žaisti, ką daryti aikštėje, nebuvo tarpusavio supratimo, tačiau nuo to laiko sužaidėme dar kelis mačus ir paskutinėse rungtynėse jau pasimatė tarpusavio supratimas, galime sakyti, atsirado sinergija – tai vienas praleidžia kamuolį kitam, neblogos kombinacijos, gražūs įvarčiai. Aišku, dar yra kur tobulėti, bet tikėsimės, kad paties čempionato metu jau būsime paruošę viską, ką ir norėjome.

– Ar tiki Lietuvos šansais patekti į atkrintamąsias varžybas?

– Jei netikėti, tai ko tada važiuoti? Tikrai visi nori laimėti, nori patekti į atkrintamąsias. Šias rungtynes rodys televizija, bus ne mažas ažiotažas, juk šį čempionatą stebės ne vienas ir ne du žmonės, todėl norisi sukurti istoriją ir įveikti grupių etapą. Tikime savimi, kad galime kažką pasiekti.

– Ar Kretoje ketinate žaisti taip pat, kaip žaidėte ir per draugiškas rungtynes?

– Ką mes žaidžiame čia, ir ką žaisime Graikijoje bus skirtingi dalykai, kadangi komandų pajėgumas bus tikrai kitoks, nei žaidėme čia. Stengėmės žaisti nuo gynybos ir Kretoje stengsimės žaisti nuo gynybos, bet žinome, kad ten komandos turės dar didesnį puolimo arsenalą nei Lietuvos ekipos. Tikimės, kad bus pakankamai sunku, todėl daugiau dėmesio skiriame gynybai, kad galėtume tvarkingai apsiginti ir greitai kontratakuoti.

– Valentinai, Lietuvos mažojo futbolo rinktinėje žaidei ir praėjusiais metais, kuomet ją treniravo Stanislovas Danisevičius. Dabar prie rinktinės vairo stojo Mandinho. Ar nuo jo prisijungimo prie rinktinės kažkas pasikeitė?

– Iš esmės tas futbolas nelabai skiriasi, tik aišku, Mandinho įnešė savo braziliško akcento. Jis turi daug patirties ir žino, kaip žaisti tokio formato futbolą, tad tos braziliškos detalės tikrai pasimatys ir Kretoje.