Lietuvos mažojo futbolo čempionate lyderis nepasikeitė, bet kova dėl aukso tapo dar aršesnė

Antrojo rato pradžia pateikė ne tik staigmenų, bet ir pirmų kartų. Pirmą kartą Lietuvos mažojo futbolo čempionate teisėjavo moteris – pirmąja ja tapo Jurgita Lėja Mačikunytė. Žinoma, švilpuko iš lūpų nepaleido ir buvęs geriausias Lietuvos teisėjas Gediminas Mažeika, kuris šiais metais naujų iššūkių ėmėsi mažajame futbole.

Lyderių gretose – rokiruotė

Kalbant apie patį Naujosios Akmenės etapą, tai po jo pirmoje vietoje ir toliau išliko „Klaipėda City“ ekipa, tačiau ji taip pat patyrė pirmąjį sezono pralaimėjimą. Jis buvo patirtas prieš tiesioginius konkurentus „Hegelmann Minifootball“ klubą.

Pastariesiems ši pergalė būtų leidusi pasivyti „Klaipėda City“ ekipą, nes po pirmojo rato klaipėdiečiai prieš Kauno rajono komandą turėjo trijų taškų persvarą, bet „Hegelmann Minifootball“ antrojo rato pradžia nebuvo tokia sėkminga.

Jie jau pirmose savo rungtynėse 1:2 nusileido trečioje vietoje buvusiai Jurbako „Imsrės“ komandai, o paskutinėse rungtynėse neįveikė Varėnos „Merkio“ (2:2). „Hegelmann Minifootball“ keturių taškų praradimu iškart pasinaudojo „Imsrės“ komanda, kuri laimėjo visas trejas rungtynes ir iškovojusi 9 taškus pakilo į antrą turnyrinės lentelės vietą. Jurbarko ekipą nuo pirmaujančių „Klaipėda City“ dabar skiria 3 taškai, o „Hegelmann Minifootball“ nuo lyderių dabar jau atsilieka 5 taškais.

„Kaip nebūtų gaila, patyrėme pirmąjį pralaimėjimą, bet varžovai šįkart buvo stipresni. Tačiau noriu padėkoti komandai, kad pavyko susirinkti bent 6 taškus ir išlikti pirmoje vietoje. Viskas mūsų rankose, tad turime nenuleisti galvų, ruoštis rungtynėms ir stengtis surinkti visus taškus, o pastangų reikės labai daug, jei norime per likusias ketverias rungtynes išlikti pirmoje vietoje“, - sakė „Klaipėda City“ vartininkas Dmitrij us Jakovlevas.

Tuo metu į antrą vietą pakilusios „Imsrės“ komandos gynėjas Mantas Murauskas džiaugėsi ne tik atsiradusiu šansu kovoti dėl pirmos vietos, bet ir pirmą kartą istorijoje puikiai sužaistu etapu.

„Šis etapas buvo labai svarbus, nes visi lyderiai žaidė tarpusavyje. Labai džiaugiamės, kad laimėjome visas rungtynes, nes dar nei karto mums nebuvo pavykę ilgajame etape iškovoti visų 9 taškų. Mūsų nusiteikimas buvo labai rimtas, žinojome, kad po šio etapo bus viskas arba nieko. Jei būtume pralaimėję, niekas nuo mūsų jau nepriklausytų, bet dabar viskas yra mūsų rankose, nes su „Klaipėda City“ dar žaisime tarpusavyje“, - sakė M.Murauskas.

Atsigavimo ženklai

Rimtus atsigavimo ženklus rodo Kauno „Arsenalas“. Praėjusių metų čempionai, kaip ir „Imsrė“, Naujoje Akmenėje iškovojo visus 9 taškus, o apskritai jie laimėjo jau šeštąsias rungtynes iš eilės. Po prastos čempionato pradžios ši ideali atkarpa leidžia „Arsenalui“ ne tik būti ketvirtoje vietoje, bet ir priartėti prie trečioje pozicijoje esančio „Hegelmann Minifootball“ vos per tašką.

„Arsenalas“ taip pat dar žais su visomis pirmojo trejeto komandomis, tad Kauno komanda dar nepraranda šansų kovoti net dėl aukso medalių – ją nuo pirmos vietos skiria šeši taškai.

Be „Arsenalo“ tikrus atsigavimo ženklus pademonstravo ir Varėnos „Merkys“. Per pirmąjį ratą taškų neiškovojusi komanda, antrąjį ratą pradėjo su trenksmu – į savo sąskaitą įsirašė net septynis taškus. „Merkys“ sutriuškino KKSC „Prienus“ ir Panevėžio „Ekraną“, o paskutinėse rungtynėse atsitiesė prieš „Hegelmann Minifootball“ ir išplėšė tašką, įmušdami paskutinę minutę. Rungtynės pasibaigė lygiosiomis 2:2. Per šias trejas rungtynes „Merkio“ gretose rezultatyviausias buvo Aringas Streckis, įmušęs net aštuonis įvarčius.

„Vasaros pertraukos metu, dalyvaujant Lietuvos mažojo futbolo taurės turnyre, pajutome, kad jau susižaidžiame. Naujojoje Akmenėje tą susižaidimą pavyko pratęsti, komandos pasitikėjimas auga, o tai leido iškovoti 7 taškus. Na ką, dabar jau galime taikytis į antrą vietą“, - juokdamasis sakė „Merkio“ vadovas Dmitrijus Krupovičius.

Namų sienos – nepadėjo

Sunkiai sezoną pradėjusi „Akmenės“ komanda savo situacijos nepagerino net ir žaisdama namuose. „Akmenė“ pralaimėjo visas trejas žaistas rungtynes, nors ir varžovai jiems pasitaikė labai galingi – „Klaipėda City“, „Arsenalas“ ir Jurbarko „Imsrė“. Tačiau komandos vadovas Tadas Gnedojus per daug nenusiminė ir šiuos pralaimėjimus stengiasi priimti kaip pamokas.

„Taip, žaidėme prieš čempionato lyderius, bet tokie pralaimėjimai negali būti pateisinami. Norint laimėti, reikia atiduoti 100proc. savęs, o šįkart nemanau, kad tiek atidavėme. Mes žinome, kaip galime žaisti, todėl reikia daryti išvadas, pasimokyti iš klaidų ir stengtis finišuoti kuo aukštesnėje vietoje“, - sakė T.Gnedojus.

Nesėkmingas Naujosios Akmenės etapas susiklostė ne tik „Akmenei“, bet ir kitiems turnyrinės lentelės apačioje esantiems klubams – tai KKSC „Prienams“ ir Panevėžio „Ekranui“. Abejoms šioms ekipos žaidimas nesiklijavo, jos praleido po daug įvarčių ir Naująją Akmenę paliko ne pačios geriausios nuotaikos.

Priminsime, kad iki Lietuvos mažojo futbolo čempionato pabaigos dar liko du etapai, kuriuose komandos sužais po dvejas rungtynes. Rugpjūčio 28 dieną priešpaskutinis etapas vyks Prienuose, o paskutinis, finalinis etapas, bus žaidžiamas rugsėjo 11 dieną Varėnoje. Pabrėšime, kad Varėnos etapas bus transliuojamas tiesiogiai, o jį papuoš „Deivido Šembero ir Draugų“ rungtynės prieš Dzūkijos komandą.

Lietuvos mažojo futbolo čempionato IV-ojo etapo (Naujoji Akmenė) rezultatai:

FK „Akmenė“ 1 : 5 „Klaipėda City“

„Hegelmann Minifootball“ 1 : 2 Jurbarko „Imsrė“

Varėnos „Merkys“ 7 : 1 Panevėžio „Ekranas“

KKSC „Prienai“ 1 : 8 Kauno „Arsenalas“

„Klaipėda City“ 1 : 3 „Hegelmann Minifootball“

FK „Akmenė“ 3 : 1 Jurbarko „Imsrė“

Kauno „Arsenalas“ 3 : 0 Panevėžio „Ekranas“

KKSC „Prienai“ 0 : 10 Varėnos „Merkys“

KKSC „Prienai“ 0 : 5 „Klaipėda City“

Panevėžio „Ekranas“ 3 : 15 Jurbarko „Imsrė“

Varėnos „Merkys“ 2 : 2 „Hegelmann Minifootball“

FK „Akmenė“ 2 : 4 Kauno „Arsenalas“

Turnyrinė Lietuvos mažojo futbolo čempionato lentelė po IV-ojo etapo:

1 vt. „Klaipėda City“ – 27 tšk.

2. vt. Jurbarko „Imsrė“ – 24 tšk.

3 vt. „Hegelmann Minifootball“ – 22 tšk.

4 vt. Kauno „Arsenalas“ – 21 tšk.

5 vt. Varėnos „Merkys“ – 7 tšk.

6 vt. Panevėžio „Ekranas“ – 7 tšk.

7 vt. KKSC „Prienai“ – 5 tšk.

8 vt. FK „Akmenė“ – 4 tšk.