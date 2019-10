Lietuvos futbolo A lygoje – dar viena „Sūduvos ir „Žalgirio“ kaktomuša

Klaipėdos „Atlantas“ – „Palanga“. Spalio 26 dieną 13 val. Klaipėda, Klaipėdos miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:1, 2:0

Ketvirtajame šio sezono Pajūrio derbyje atlantiečiai sieks pergalės, kuri priartintų prie „Panevėžio“, o palangiškiai spręs savas užduotis prieš pereinamąsias dvikovas.

Per pastarąsias dvejas rungtynes „Atlantas“ iškovojo 4 taškus, nors rezultatas Panevėžyje – lygiosios 1:1 – žaidėjų netenkino. Klaipėdos ekipa nesumažino deficito nuo „Panevėžio“, tačiau tą gali padaryti šiame ture, jei iškovos pergalę ir sulauks tiesioginio konkurento kluptelėjimo sostinėje. Šiuo metu 5-ąją ir 6-ąją vietą užimančias vienuolikes skiria vos 5 taškai. Uostamiesčio klubas pastaruoju metu žaidžia labiau atakuojantį futbolą, kuriame gerai jaučiasi Bonfilscalebas Bimenyimana. Puolėjas iš Burundžio pasižymėjo dviejuose mačuose iš eilės ir kartu su Darvydu Šernu varžovams yra pasiruošęs kelti labai daug rūpesčių.

„Palanga“ per pastarąsias tris savaites sužaidė tik vienerias A lygos rungtynes – tada namuose 0:4 buvo nusileista čempionei Marijampolės „Sūduvai“. Kurorto ekipa liks 7-oje vietoje ir jau stebi, kas Pirmoje lygoje užims 2-ąją poziciją. Algimanto Briaunio kariaunai pereinamosiose rungtynėse teks susigrumti su Gargždų „Banga“, Alytaus DFK „Dainava“ arba „Vilniaus Vyčiu“. „Palangos“ futbolininkai turėtų būti išsiilgę futbolo, o mačas Klaipėdoje bus puiki repeticija prieš būsimas akistatas su Pirmos lygos antra komanda.

Vilniaus „Riteriai“ – „Panevėžys“. Spalio 26 dieną 13 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:1, 2:4

Ketvirtas ratas taip pat finišuos Vilniuje – ten susigrums varžovai, jau kurį laiką nesidžiaugę iškovota pergale.

„Riteriai“ per pastarąsias trejas rungtynes yra iškovoję vos tašką, nors mačuose su „Atlantu“, „Sūduva“ ir „Kauno Žalgiriu“ turėjo puikių progų išplėšti pergales. Tiesa, strategas Albertas Rybakas bei kapitonas Valdemaras Borovskis pripažįsta, kad žaidimas yra geras, tačiau koją vilniečiams kiša prasta progų realizacija. Per šiuos tris mačus savo šansais pasinaudojo tik Donatas Kazlauskas, o kiti komandos draugai tylėjo, ypač – rezultatyviausias ekipos žaidėjas Teremas Moffi. 20-metis puolėjas yra patekęs į nedidelę duobę, o geriausias būdas iš jos išsiropšti – mušti įvarčius bei užtikrinti komandai 3-iąją vietą po keturių ratų. „Riteriams“, norint pasiekti šį tikslą, yra būtina pergalė, o dėl jos jie kovos be diskvalifikuoto Dovydo Virkšo.

„Panevėžys“ nelaimi jau per pastarąsias penkerias rungtynes, tačiau net trejose iš jų buvo kovojama su abiem čempionato lyderiais. Po šios atkarpos itin sumenko šansai pakovoti dėl 4-osios vietos, kuri suteiktų galimybę kitais metais varžytis Europos lygoje. „Kauno Žalgiris“ šiame ture įsirašys techninę pergalę prieš Kauno „Stumbrą“, o žalgiriečius ir panevėžiečius, likus šešiems mačams iki čempionato pabaigos, dabar skiria 10 taškų praraja. Pagrindiniu „Panevėžio“ tikslu, tikėtina, taps 5-osios vietos išsaugojimas. Grįžus į rikiuotę svarbiam saugui Ernestui Veliuliui bei prie komandos prisijungus Sidy Sagna, Aukštaitijos klubo šansai pirmenybes baigti toje pačioje pozicijoje yra labai realūs.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 26 dieną 13 val. Marijampolė, „Arvi“ arena. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:0, 3:1

28-ąjį turą papuoš dar vienas lyderių susidūrimas ir jame „Žalgirį“, šiuo metu atsiliekantį 7 taškais, tenkins tik iškovota pergalė.

Nepaisant puikaus laimėjimo sostinėje, čempionams skrajoti nederėtų padebesiais. Pirmosiomis rungtynių akimirkomis „Sūduva“ vaikščiojo labai plonu ledu ir, jeigu Liviu Antalis būtų pasižymėjęs, o ne sukirtęs kamuolį į virpstą, galbūt kalbėtume apie kiek kitokią situaciją turnyro lentelėje. Koncentracija nuo pat pirmų susitikimo akimirkų – būtent to prašys vyr. treneris Vladimiras Čeburinas. Nebūtų „Sūduvai“ pats blogiausias rezultatas ir lygiosios: tokiu būdu penktame rate „Žalgiriui“ bus būtina pergalė tarpusavio mače ir teks pavyzdingai rinkti taškus, tikintis, kad čempionai suklups bent dar du sykius. Vis dėlto itin solidžiai sužaistas pastarųjų rungtynių antrasis kėlinys tik dar kartą pademonstravo, kaip puikiai marijampoliečiai sugeba išlaikyti sau palankų rezultatą.

„Žalgiris“ puikiai supranta savo situaciją: Marijampolėje yra būtina pergalė, priešingu atveju, sūduviečiai titulą gali užsitikrinti vos po poros savaičių. Tikėtina, kad šį kartą aikštės viduryje pamatysime Victorą Perezą, kuris grįš po diskvalifikacijos. Taip pat įdomu, ar strategas Joao Luisas Martinsas koreguos vidurio gynėjų liniją – tiek Andrejus Cordošas, tiek Klemenas Bolha sužaidė blankiai, o Marko Tomičius jau grįžo į rikiuotę. Neįtikino kairiajame krašte ir Hugo Videmontas – vietoje jo gali sugrįžti po traumos atsigavęs Pau Moreris. Vilniaus klubas šį kartą versis be diskvalifikuoto Rolando Baravyko, kurį starto sudėtyje turėtų pakeisti Higoras Vidalis.