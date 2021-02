Lietuvos čempionų laukia Rusijos vicečempionai

Susitiks Liubercuose

"Vyčio" mačas su Jugorsko "Gazprom-Jugra" komanda vyks Liubercų "Triumf" arenoje.

Kauniečiai prieš išvyką Lietuvos salės futbolo A lygos čempionate 6:1 nugalėjo Mažeikių VIP ekipą ir yra antroje vietoje (13 pergalių, vienerios lygiosios, 0 pralaimėjimų).

"Gazprom-Jugra" vasario 13-ąją ir 14-ąją Rusijos salės futbolo superlygos čempionate pasidalijo po pergalę (6:5, 2:3) su lyderiu Jekaterinburgo "Sinara" klubu ir užima šeštą vietą (10 pergalių, dvejos lygiosios, 6 pralaimėjimai).

Per šias dvikovas skirtingo sudėtingumo traumas patyrė trys "Gazprom-Jugra" pagrindinės sudėties žaidėjai – natūralizuotas brazilas Rafaelis Katata da Rosa bei rusai Nikolajus Šisterovas ir Danilas Davydovas.

A lygoje "Vytis" laimėjo šešerias rungtynes paeiliui.

Aštuntfinalio rungtynes laimėjusi ekipa pateks į Čempionų lygos finalo aštuoneto turnyrą.

Žino pergalių skonį

Šį sezoną Čempionų lygos turnyre Kauno salės futbolininkai eliminavo Stokholmo "Hammarby" (3:1) ir vokiečių "Hohenstein–Ernstthal" klubą (2:0).

Jugorsko komanda 5:2 nugalėjo "Salines" ekipą iš Bosnijos ir Hercegovinos.

"Gazprom-Jugra" – 2015 ir 2018 m. Rusijos čempionė, penkis sykius iškovojo sidabro (2008, 2013, 2014, 2016 ir 2020 m.), septynis kartus – bronzos medalius.

2016 m. jugorskiečiai iškovojo Europos salės futbolo taurę.

"Gazprom-Jugra" sudėtyje – legionieriai iš Sakartvelo (vartininkas Zviadas Kupatadzė) bei Brazilijos (puolėjas Joao Guilherme Carvalho ir universalus žaidėjas Valerio Barbosa de Lima).

Pagelbėjo dubleriai

"Prieš dvikovą su Lietuvos čempionais jaučiamės ramiai, nes traumuoti žaidėjai atsigauna, be to, per rungtynes su Jekaterinburgo komanda juos tinkamai pakeitė mūsų dublerių ekipos žaidėjai", – sakė Jugorsko klubo viceprezidentas Eduardas Berezinas.

Tačiau jis abejojo, ar su "Vyčiu" jau galės rungtyniauti sunkią kojos traumą išsigydęs J.G.Carvalho.

Aštuntfinalio rungtynes laimėjusi ekipa pateks į Čempionų lygos finalo aštuoneto turnyrą, kuris numatytas šiemet balandžio 28 – gegužės 3 d. Baltarusijos sostinėje Minske.

Dėl kelialapių į geriausiųjų aštuntuką taip pat kovos "Barcelona" (Ispanija) ir "ACCS Asnieres Villeneuve 92" (Prancūzija), Madrido "Inter" (Ispanija) ir Chersono "Prodexim" (Ukraina), "Aktobe" (Kazachstanas) ir Rogateco "Dobovec" (Slovėnija), Almatos "Kairat" (Kazachstanas) ir Galačio "United" (Rumunija), "Olmissum" (Kroatija) ir Maskvos KPRF (Rusija), "Benfica" (Portugalija) ir "Berettyoujfalu" (Vengrija) bei Lisabonos "Sporting CP" (Portugalija) ir Chrudimo "Era-Pack" (Čekija).