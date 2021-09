Lietuva – ne nuošalyje: salės futbolas – ištisus metus

Vakar rungtynėmis Kaune ir Vilniuje prasidėjo 9-asis pasaulio salės futbolo čempionatas. Šiandien mačai vyks ir Klaipėdoje. Varžybose dalyvauja 24 rinktinės.

– Pasaulio salės futbolo čempionatas į Europą sugrįžo po 25 metų pertraukos. Tai – labai svarbu, nes šis sportas Senajame kontinente per pastaruosius 20 metų augo itin sparčiai. Europos salės futbolo sirgaliai nusipelnė nuostabios galimybės pamatyti geriausius planetos žaidėjus, – interviu lff.lt sakė K.Haghighi.

– Kokie šio turnyro lūkesčiai?

– Varžybos turėtų būti itin atkaklios, juk rungtyniaus daug pajėgių komandų. Tai – svarbiausias salės futbolo turnyras pasaulyje. 2016-aisiais Kolumbijoje dvi iš keturių stipriausių komandų buvo iš Europos, tad bus įdomu pamatyti, kokia šįkart bus europiečių įtaka čempionatui, kurį iki šiol dažniausiai – šešis kartus iš aštuonių – laimėjo Pietų Amerikos atstovai. Be to, pasikeitė ir tam tikros žaidimo taisyklės, tad nekantrauju pamatyti, kaip naujovės bus pritaikytos per varžybas Lietuvoje.

– Kokias COVID-19 pamokas teko išmokti futbolo bendruomenei?

– Nežinomybė – vienas didžiausių dalykų, kurį koronaviruso pandemija nulėmė pasaulyje ir ypač tokiems didelių renginių organizatoriams, kaip FIFA ar kitos sporto federacijos. Kilo iššūkių, bet kartu susidarė galimybių mąstyti nestandartiškai. Tai, kaip sporto federacijos sugebėjo prisitaikyti prie situacijos, buvo labai įspūdinga. Puiku, kad žmonės turi galimybę stebėti sporto renginius per televiziją ar kitais nuotoliniais būdais ir patirti smagių akimirkų net ir tokiais sunkiais laikais. Taip pat buvo džiugu matyti ir FIFA įsitraukimą paskirstant COVID-19 paramos planą, kuris buvo žymus postūmis visam futbolui. Salės futbolo bendruomenė pademonstravo neįtikėtiną solidarumą, o svarbiausia tai, kad išmokome kartu įveikti net didžiausias kliūtis.

– Lietuvoje šis pasaulio čempionatas vadinamas bene didžiausiu sporto renginiu šalies istorijoje. Koks, jūsų nuomone, gali būti šio turnyro palikimas šaliai jam pasibaigus?

– Pagrindinis sportas Lietuvoje, be abejonių, yra krepšinis, tačiau manau, kad salės futbolo čempionatas padės jūsų šalies sporto mėgėjams dar geriau susipažinti su šiuo žaidimu ir jį pamėgti. Salės futbolą galima žaisti ištisus metus, o Lietuvoje, kur būna šaltų žiemų, tai itin svarbu. Salės futbolas – dinamiškas žaidimas, nenuspėjamas ir itin patrauklus žiūrovo akiai. Ruošiantis pasaulio čempionatui kelios sporto salės trijuose Lietuvos miestuose sutvarkytos ar renovuotos, dabar jose galima žaisti salės futbolą aukščiausiu lygiu, taip pat ir vaikams bei pradedantiesiems, o Lietuvos vyrų ir moterų salės futbolo rinktinės turės dar geresnes sąlygas ruoštis tarptautinėms rungtynėms.

Diena po dienos

Rugsėjo 13 d. 18 val. Marokas–Saliamono Salos (C grupė, Kaunas), 18 val. Panama–Čekija (D grupė, Klaipėda), 20 val. Tailandas– ortugalija (C grupė, Kaunas), 20 val. Vietnamas–Brazilija (D grupė, Klaipėda).

14 d. 18 val. Paragvajus–Ispanija (E grupė, Klaipėda), 18 val. Serbija–Iranas (F grupė, Vilnius), 20 val. Angola–Japonija (E grupė, Klaipėda), 20 val. Argentina–JAV (F grupė, Vilnius).

15 d. 18 val. Kosta Rika–Venesuela (A grupė, Kaunas), 18 val. Egiptas–Gvatemala (B grupė, Vilnius), 20 val. Lietuva–Kazachstanas (A grupė, Kaunas), 20 val. Uzbekistanas–Rusijos futbolo sąjunga (B grupė, Vilnius).