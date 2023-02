Kauno rajono „Hegelmann“: kaip išvykusius lyderius pakeis naujokai?

Antrasis sezonas turnyre jaunam Kauno rajono „Hegelmann“ klubui buvo sėkmingesnis – juo buvo užsitikrinta istorinė galimybė varžytis UEFA Konferencijų lygos atrankos varžybose. Tiesa, ilgą laiką mėlynai balti žygiavo ant potencialių prizininkų pakylos, tačiau paskutiniajame ture maksimalaus tikslo pasiekti nepavyko.

Pasibaigus sezonui, „Hegelmann“ ekipa pasiekė ilgalaikį susitarimą su vyr. treneriu Andriumi Skerla, visgi, tiek jis, tiek klubo valdžia greičiausiai nesitikėjo, jog tarpsezonis pareikalaus tokių iššūkių bei pokyčių komandos sudėtyje. Su 4-ąją poziciją užėmusiu kolektyvu atsisveikino keli kertiniai žaidėjai.

Kauno rajono klubas pasuko skirtingais keliais su savo potencialo neatskleidusiais atakuojančios grandies atstovais – Salifu Cisse, Matheusu Marcondele ir Ignu Kružiku, pagrindiniu vartininku Ignu Plūku bei dar vienu kitu rotacijos futbolininku. Daugiausiai rebusų sukėlė trys žaidėjai, kurie pelnė nemažą dalį „Hegelmann“ įvarčių – Alexas Souza, Yukiyoshi Karashima bei kapitonas Vilius Armanavičius.

A. Souza antrame sezone pademonstravo didelį potencialą ir atkreipė antros pagal pajėgumą Turkijos lygos klubo dėmesį, Y. Karashima susitarė su Vilniaus „Žalgiriu“, o V. Armanavičius pradės legionieriaus karjerą Kazachstane. Netektys rimtos, įvertinus tai, kad dėl traumos dalį sezono bus priverstas praleisti puolėjas Augustinas Klimavičius. Vis tik „Hegelmann“ klubo vadovybė sureagavo tinkamai – pasikvietė net devynis naujokus ir tai dar nėra pabaiga.

Nemažai žada atakuojanti grandis: prie dvi skirtingas sezono puses sužaidusio Lazaro Sajčičiaus ir A. Klimavičiaus prisijungė į „Optibet A lygą“ sugrįžęs Michaelas Thuique, kuriam kompaniją palaikys solidų patirties bagažą turintis kroatas Filipas Dangubičius. Lietuvių gretas papildė I. Plūką pakeitęs Tomas Švedkauskas, taip pat – Giedrius Matulevičius ir Aleksandras Levšinas.

Įvertinusi A. Souzos sėkmę ir duotą ekipai naudą, Kauno rajono komanda pasikvietė dar porą Senajame žemyne debiutuosiančių brazilų, be to, buvo išlaikyta didžioji dalis gynybos grandies su nigeriečiu Samueliu Odeoyibo priešakyje. Tiesa, kontroliniuose mačuose būtent žaidimas arčiau savo vartų nėra toks efektyvus, kokio norėtų trenerių štabas – neretai per mačą praleidžiama du arba daugiau įvarčių.

Vis dėlto, panašu, jog „Hegelmann“ ekipa 2023-aisiais turės ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą, ko pritrūko antroje sezono pusėje. Dalies naujokų galimybėmis ant žaliosios vejos abejoti neverta, tad jeigu adaptacija įvyks sklandžiai, mėlynai balti gali pasiekti tai, iki ko praėjusiais metais jiems trūko labai nedaug – pasidabinti pirmaisiais klubo istorijoje medaliais.