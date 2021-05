Įvarčiais džiugino ir lygos veteranai, ir jaunimas

Pralaužė ledus

„Pagaliau!“, - vieningai sušuko Marijampolės „Sūduva B“ futbolininkai, savo arenoje 1:0 palaužę Vilniaus „Riteriai B“ kolektyvą. Pirmąją pergalę po šešių pralaimėjimų iš eilės suvalkiečiams lėmė 88-ąją min. Ernesto Burdzilausko pasiektas įvartis. Taip pat ir šeimininkų vartininkas Vilius Stebrys, pirmajame kėlinyje atrėmęs Dovydo Virkšo muštą 11 m baudinį.

Savo auklėtiniams pritarė ir jų vairininkas Pedro Paiva. „Fantastika! Pirmieji taškai, kurių labai laukėme. Pasakysiu atvirai: šis laimėjimas buvo saldžiausias per visą mano 11 metų trunkančią treniravimo karjerą, - lengviau atsiduso 29-erių metų strategas. - Pergalė dvigubai vertinga, nes iškovota prieš varžovą, kuriam padėjo ne vienas A lygos futbolininkas“.

Pasak portugalo, sėkmė, nors nulemta vieno smūgio, toli gražu nebuvo atsitiktinė – ruošdamasis susitikimui „Sūduvos“ jaunimas išsamiai analizavo vilniečių žaidimo taktiką, tūkstančius kartų šlifavo svarbiausias situacijas.

Konkurentų lenktynės

Pergalės dėka marijampoliečiai su 3 taškais pasivijo iškart du konkurentus – tokius pat jaunus Vilniaus BFA ir „Kauno Žalgirio B“ kolektyvus. Vilniečiams 7-ajame ture teko nepavydėtinas išbandymas - lygos lyderė „Jonava“, kuriai jie namuose nusileido tik 0:2.

„Turime išlaikyti kiekvieną egzaminą, kurį mums parengia varžovai. Juolab, kad kiekvienas nori įkąsti lyderiams. Vilniuje pirmuoju kėliniu likau patenkintas, o antrajame kėlinyje BFA komanda įrodė, kad moka žaisti futbolą“, - dėstė „Jonavos“ treneris Eisvinas Utyra.

Tuo tarpu Kauno žalgiriečiai Panevėžyje 1:3 neprilygo vietos dubleriams, nors po Eimanto Dzingos įsimušto įvarčio pirmavo 1:0. Gustas Zederštreimas įpusėjus pirmajam kėliniui atstatė pusiausvyrą, o po pertraukos Eimantas Abramavičius ir Evaldas Urmonas įtvirtino 4-ąją panevėžiečių pergalę.

Mačų maratonas

Visai kitokias užduotis sprendžia „Jonavą“ (21 taškas) persekiojanti trijulė: „FA Šiauliai“ (19), Plungės „Babrungas“ (16) ir Vilniaus „Žalgiris B“ (15). Šiauliečiai Gytarių stadione lengvai pasivaikščiojo (5:1) su Mažeikių „Atmosfera“, o plungiškiai savo tvirtovėje 3:0 nušluostė nosį „Banga B“ ekipai, paskutinį pusvalandį žaidusiai be pašalinto Mindaugo Gelžinio. Gi Vilniaus „Žalgirį B“ namuose su Kretingos „Minija“, beveik visą antrąjį kėlinį kovojusia mažumoje, ištempė jų tradicinis ginklas – Meinardas Mikulėnas. Balandžio mėnesį lygos žvaigždės apdovanojimą pelnęs puolėjas 90-ąją min. išvedė saviškius į priekį 2:1, o per pridėtą laiką dar spėjo įristi jau 11-ąjį įvartį per vos 6 žaistas rungtynes.

Ir vilniečiams, ir kretingiškiams tai buvo jau antrasis mačas per septynias dienas. Kol kitos komandos ilsėjosi, jie gegužės pradžioje sužaidė atidėtas 2-ojo turo rungtynes. Jose „Minija“ savo aikštėje pasidalino po tašką (1:1) su „Riteriais B“, o žalgiriečiai 1:3 nusileido Kazlų Rūdos „Šilui“.

Mohikano serija nutrūko

Pastaroji komanda iš Kazlų Rūdos buvo pagavusi pergalių bangą, bet centrinėse 7-ojo turo rungtynėse turėjo gelbėtis akistatoje su Klaipėdos „Neptūnu“. Namuose rungtyniavę klaipėdiečiai pradėjo itin ryžtingai – veteranas Marius Papšys 16-ąją min. įveikė ir svečių gynybą, ir vartininką. „Šilas“ mobilizavosi, tačiau rezultatyvų atsakymą išspaudė tik 87-ąją min., kai patyręs krašto saugas Audrius Brokas pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 1:1. Beje, tai buvo pirmas kartas, kai kitas lygos mohikanas – Ričardas Beniušis aikštę paliko be įvarčio. Prieš tai vykusiuose šešiuose mačuose „Šilo“ atakų vedlys nuskriaudė visus varžovus. Neblogas rezultatas, žinant, kad balandžio pabaigoje buvęs Lietuvos rinktinės puolėjas atšventė jau 41-ąjį gimtadienį!