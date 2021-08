Iki pergalės ėjo net tris mėnesius

Nutraukė nesėkmių seriją

Atostogos – ne tik puikus laikas poilsiui, bet ir proga ištaisyti klaidas. Daugiau nei šimtą dienų be pergalės skonio gyvenę „Kauno Žalgirio“ B futbolininkai 15-ajame ture nutraukė devynių pralaimėjimų seriją. Lygos autsaideriai savo stadione 2:0 pranoko Vilniaus BFA kolektyvą. Vilniečiai į Kauną atvyko turėdami problemų dėl spragų gynybos linijoje. Šios pasireiškė jau pirmajame kėlinyje, kai Ignas Jonaitis pirmąkart nuginklavo BFA vartų sargą Ernestą Černiavskį. Nors svečiai mėgino atsitiesti, jų pastangas nubraukė Džonio Gabrieliaus Puzo pašalinimas iš aikštės 63-ąją min. Prieš pat rungtynių pabaigą kauniečių puolėjas Deitonas Vinckus taikliu smūgiu pabaigė varžovų kankynę. Nuaidėjus finaliniam švilpukui žalgiriečiai pratrūko džiaugsmo šūksniais. Nenuostabu - juk pastarąjį kartą jie pergalę šventė balandžio 17-ąją, kai 5-ajame ture išvykoje 4:3 palaužė Kretingos „Miniją“.

„Rungtynės yra egzaminas to, ką nuveikėme per treniruotes. Ir ankstesnėse rungtynėse demonstravome gero žaidimo epizodus, bet nepavykdavo to paversti rezultatu. Pagaliau vaikinai gavo tai, ko nusipelnė sunkiu darbu, - sakė „Kauno Žalgiris“ B ekipos treneris Dominykas Galkevičius. - Tikiuosi, kad ilgai laukta pergalė įkvėps jaunimą ir taps impulsu tobulėti toliau“.

Žalgiriečiai su 6 taškais vejasi Marijampolės „Sūduvą“ B ir turi puikius šansus pabėgti iš lentelės dugno, nes 16-ajame ture antradienį priims toli nuo lyderių esančią Mažeikių „Atmosferą“. Tuo tarpu vertingus taškus praradusi ir 9-oje vietoje žengianti BFA komplikavo savo galimybes patekti į pajėgiausiųjų aštuonetą.

Sirgalių nenuvylė

Mažeikiškiai savaitgalį neapgynė savo tvirtovės, 1:3 nusileisdami Plungės „Babrungui“. Principinio Žemaitijos derbio likimas buvo nuspręstas jau per pirmąjį kėlinį. Iš pradžių 5-ąją min. iššovė saugas Vytautas Birškys, o 13-ąją min. kamuolį į savo vartus netyčia nukreipė 16-metis „Atmosferos“ gynėjas Benediktas Poleikis. Įpusėjus antrajam kėliniui italas Antonny Pietro Cancilieri persvarą padidino iki triuškinamos ir plungiškiams padėjo nutraukti trijų nesėkmių seriją. Su 25 taškais „Babrungas“ išsaugojo 5-ąją poziciją.

Vargo su varžovais neturėjo ir „Jonava“. Lygos lyderiai naujajame savo stadione, ant sėkmingai atgaivintos vejos, taip ritinėjo kamuolį, kad pas juos viešėjusiam „Sudūva“ B jaunimui turėjo susisukti galva. To pakako pasiekti užtikrintą pergalę (2:0) ir su 42 taškais likti lentelės viršūnėje.

„Džiugu, kad pas mus renkasi vis daugiau sirgalių, todėl stengiamės jų nenuvilti. Kitas pozityvus momentas – rungtynėse debiutavo net trys mūsų akademijoje užauginti jauni žaidėjai“, - akcentavo „Jonavos“ vairininkas Eisvinas Utyra.

Nukėlė dėl šventės

Antrąjį mačo Jonavoje įvartį pasiekęs Marius Ganusauskas tapo absoliučiu snaiperių sąrašo lyderiu. 27 metų puolėjo sąskaitoje 15 įvarčių per 14 jo žaistų rungtynių. Jis aplenkė buvusį „Babrungo“ brazilą Henrique (14 įvarčių), persikėlusį į A lygą. Tiesa, jonavietis turėtų jausti persekiotojų alsavimą į nugarą, nes Meinardas Mikulėnas (13 įvarčių) su Vilniaus „Žalgiriu“ B ir Ričardas Beniušis (12) su Kazlų Rūdos „Šilu“ dar turi rungtynes atsargoje. Įdomu, jog abiejose pastarosiose ekipose yra nemažai moksleivių, kuriems tą savaitgalį buvo įteikinėjami viduriniojo mokslo baigimo diplomai, todėl abipusiu susitarimu jų 15-ojo turo tarpusavio akistata buvo nukelta į rugpjūčio 18-ąją. Šis susitikimas bus itin svarbus kaunantis dėl trečiosios pozicijos, nes „Šilą“ nuo 30 taškų turinčių vilniečių skiria vos taškas.

Tiesa, pavyti aukščiau esančius „Šiaulius“ persekiotojams kol kas sudėtinga. Šiauliečiai išlaikė 7 taškų persvarą prieš sostinės klubą, namuose 4:1 pranokdami Klaipėdos „Neptūną“. Nugalėtojų gretose pirmuoju įvarčiu vilkint geltonai juodus marškinėlius pasižymėjo buvęs Lietuvos rinktinės saugas Simonas Paulius. Netikėtai lengvu pasivaikščiojimu 15-ojo turo mačas virto ir Gargždų „Bangai“ B, išvykoje net 6:1 pamokiusiai „Panevėžio“ ekipos dublerius. Gargždiškiai su 24 taškais išstūmė panevėžiečius iš 6-osios vietos.