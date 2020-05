Į futbolo aikštes sugrįžo ir atsargiausi

Laukia naujo trenerio

A lygos komandos iki karantino buvo spėjusios sužaisti tik pirmo turo rungtynes. Antrojo teko laukti daugiau nei du mėnesius.

Čempionato favoritai Marijampolės "Sūduva" ir Vilniaus "Žalgiris" treniruotes atnaujino dar balandžio pabaigoje, tačiau darbas nebuvo visavertis. Dėl galiojusių apribojimų futbolininkai turėjo vengti kontaktinio žaidimo, sportavo grupelėmis. Be to, kai kurios ekipos neturėjo kone pusės savo žaidėjų.

Ypač paini buvo "Sūduvos" situacija, kurią per karantiną buvo palikę beveik visi legionieriai, o su treneriu Heimo Pfeifenbergeriu klubas išsiskyrė visam laikui. Tarp naujų kandidatų užimti stratego kėdę – Saulius Širmelis, Donatas Vencevičius.

Šiomis dienomis suvalkiečiai sulaukė desanto iš Balkanų. Iš Austrijos grįžo puolėjas Mihretas Topčagičius, iš Kroatijos – Andro Švrljuga, Josipas Tadičius ir Domagojus Pušičius. Dar laukiama bosnio Samiro Kerlos, brazilo Renano Oliveiros ir problemų su gimtosios šalies teisėsauga turinčio tunisiečio Hamdi Nagguezo. Visi grįžę legionieriai turės saviizoliuotis 14 dienų, tad jie veikiausiai bus priversti praleisti antrą turą.

Norėdama palengvinti A lygos komandų padėtį, Lietuvos futbolo federacija (LFF) patvirtino Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) rekomenduotą naujovę – šį sezoną per rungtynes keisti po penkis žaidėjus (anksčiau buvo galima tris). Tokiu būdu bus siekiama suteikti daugiau poilsio pavargusiems futbolininkams, apsaugant juos nuo galimų traumų.

Kol favoritai sprendė savo komplektacijos problemas, vienas šio sezono lyderių "Kauno Žalgiris" į aikštę neskubėjo. Roko Garasto auklėtiniai laukė karantino sąlygų sušvelninimo, kai jau netrukdomi galės rengti komandines pratybas. Šią savaitę jie pluša Futbolo mokyklos stadione Neries krantinėje.

Žalgiriečių gretose nėra tik legionieriaus iš Prancūzijos Steveno Thicot, per karantiną išvykusio pas kūdikio besilaukiančią žmoną. Tačiau ir be patyrusio gynėjo per treniruotes pakanka sudaryti dvi ekipas improvizuotoms tarpusavio rungtynėms.

Pasak trenerio, nepaisant vėlyvo sugrįžimo, jo žaidėjai nesėdėjo rankų sudėję, todėl fiziškai atrodo neblogai, o keli – net pagirtinai.

"Visi dirbo individualiai pagal sudarytas programas. Tai neatstoja intensyvaus organizuoto pasirengimo prieš sezoną, bet juk mes pradedame ne nuo nulio. O rimčiau įsibėgėti teks atsinaujinus sezonui", – aiškino R.Garastas.

Daugiau klausimų specialistui kyla dėl psichologinių aspektų, nes sportininkus slegia ir nenumatytos aplinkybės, jau sujaukusios jų sezono ritmą, ir nežinia dėl tolesnių viruso padarinių. Per likusį laiką treneris norėtų sužaisti kontrolines rungtynes, tačiau laukiama valstybės institucijų oficialaus išaiškinimo, ar tokie mačai galimi iki gegužės 30-osios.

A lygos antro turo rungtynes Kauno žalgiriečiai žais svečiuose – išmėgins jėgas su "Sūduva". Vilniuje susitiks sostinės ekipos "Žalgiris" ir "Riteriai", o Gargžduose – "Banga" ir "Panevėžys".

Nebijome nė vieno varžovo, nes sąlygos ruoštis varžyboms visiems buvo vienodai sudėtingos.

Senbuvių nebijo

LFF pirmoji lyga pradėti sezoną numatė birželio 5-ąją. Šiemet pirmenybėse turėtų startuoti keturiolika ekipų, tarp kurių maždaug trečdalis – A lygos klubų dubleriai.

Kaip ir pernai, favoritai – Telšių "Džiugas", tik paskutiniu momentu apsisprendęs nepasinaudoti kelialapiu į A lygą, Alytaus "Dainava" ir dar keli kiti senbuviai. Įsiterpti tarp lyderių šiemet pretenduos ir Kauno "Hegelmann Litauen".

Pastaraisiais mėnesiais ši Kauno ekipa pasipildė ne vienu patyrusiu A lygos futbolininku, tarp jų – pernai "Panevėžio" marškinėlius vilkėjusiu gynėju Mantu Fridriku bei Ignu Dedura, perėjusiu iš "Kauno Žalgirio", saugu Viliumi Armanavičiumi iš Klaipėdos "Atlanto".

Pasak buvusio Lietuvos rinktinės gynėjo I.Deduros, "Hegelmann Litauen" intensyviai treniruojasi visą gegužę, tad komanda pasiekusi neprastą sportinę formą, nors, pasikeitus sudėčiai, komandinio bendradarbiavimo dar trūksta.

"Hegelmann Litauen" vienuolikei atstovaus tėvas ir sūnus – Ignas (kairėje) ir Matas Deduros.

"Nepaisant šio sezono iššūkių, labai laukiame turnyro starto. Nebijome nė vieno varžovo, nes sąlygos ruoštis varžyboms visiems buvo vienodai sudėtingos. Šiemet keliame sau aukščiausius tikslus, o kaip seksis juos įgyvendinti, parodys jau pirmieji turai", – įsitikinęs "Hegelmann Litauen" kapitonas.