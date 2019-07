Čempionų lygos varžyboms kauniečiai pasirinko Jonavą

Čempionų lygos prizininkė bei Ispanijos čempionė „Barcelona“, ambicinga „Tiumen“ komanda iš Sibiro gilumos bei nenuspėjama Kazachstano čempionė „Ayat“ – tokia publika jau šį rudenį rinksis į Jonavą. Šio miesto arena pasirinkta neatsitiktinai. Viena vertus, turnyro dalyviams, apsistojusiems Kauno viešbučiuose, nereikės ilgai važiuoti iki rungtynių vietos. Kita vertus, joje Kauno „Vytis“ pernai sėkmingai surengė atrankos etapo kovas, kuriose užėmė pirmąją vietą grupėje. Tiesa, turnyro elitinio etapo grupės varžybas kauniečiai rengė Alytuje.

Rengdamiesi svarbiausioms sezono kovoms bei debiutuosiančios Baltijos lygos pirmenybėms kauniečiai buria ir konkurencingą sudėtį. Neseniai „Vytis“ patvirtino ekipoje išlaikęs dar keletą pajėgių legionierių, gerai užsirekomendavusių pernai. Vienas naujausių sandorių – su brazilu Rafaeliu Rodriguesu. Pernai Rafa pravardžiuojamas futbolininkas Čempionų lygoje, atstovaudamas „Vyčiui“, buvo žaidėjas, kuris atliko daugiausiai smūgių į vartų plotą visame turnyre. Jis atliko net 41 smūgį, iš kurių net 8 smūgiai pasiekė tikslą.

Keletu dienų anksčiau prie „Vyčio“ prisijungė Harry Medino. Šis patyręs žaidėjas per savo karjerą yra vilkęjęs Brazilijos aukščiausios lygos klubų „Guarapuava“, „Concordia“ ir net garsiojo „Corinthians“ marškinėliais. Prieš tai kauniečiai oficialiai pranešė pratęsę sutartį su rezultatyviausiu praėjusio sezono žaidėju Isaacu Cesaru. Be to, „Vytis“ savo gretas papildė dviem lietuviais – Deividu Reimariu ir Benu Spietiniu. Pastarasis gynėjas praėjusiame sezone gynė salės futbolo ekipos Jonavos „Vikingai“ garbę, o didžiajame futbole vilkėjo Alytaus „Dainavos“ klubo marškinėliais antrojoje pagal pajėgumą šalies lygoje. D.Reimaris pernai atstovavo Vilniaus „TurboTransfers“ kolektyvui.

Anksčiau „Vytis“ patvirtino, jog ateinantį sezoną Kauno komandos marškinėliais ir toliau vilkės Justinas Zagurskas, Lukas Sendžikas, Albertas Voškunovičius ir Ernestas Macenis.