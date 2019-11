Atsiskaityti už žuvusį E. Sala vengiančiam „Cardiff City“ klubui – FIFA sankcijos

Atsiskaityti su „Nantes“ komanda už tragiškai žuvusį futbolininką Emiliano Sala vengiančiai „Cardiff City“ ekipai gresia rimti nemalonumai.

Pranešama, jog FIFA ketina nubausti Velso klubą itin griežtomis sankcijomis – „Cardiff City“ ketinama uždrausti registruoti naujus žaidėjus per tris artimiausius perėjimų langus, t.y. iki pat 2021-ųjų vasaros.

To priežastis – klubo vengimas atsiskaityti su „Nantes“ klubu, iš kurio sausį buvo įsigytas argentinietis E.Sala. Iš viso antrajame Anglijos divizione žaidžiantis klubas prancūzams turėtų sumokėti 17 mln. eurų, o pirmasis pavedimas, kurį buvo privalu padaryti dar iki kovo mėnesio, turėjo siekti 6 mln. eurų.

Saugas, vykdamas iš Prancūzijos į Velsą, tragiškai žuvo aviakatastrofoje, o „Cardiff City“ atstovai iš pradžių nesikratė atsakomybės ir ketino atsiskaityti su Nanto klubu.

Vis tik per laiką ši pozicija pasikeitė: velsiečiai ėmė teigti, jog neprivalo sumokėti jiems pavestos sumos, kadangi žaidėjo žūties akimirką E.Sala dar nebuvo oficialiai tapęs „Cardiff City“ nariu. Be to, pasak „Cardiff City“ atstovų, „Nantes“ ekipa galėjo prisidėti prie lemtingojo skrydžio pasekmių, kadangi skrydžio metu taip pat žuvusį pilotą Dave'ą Ibbotsoną esą parinko Prancūzijos komandoje dirbantis Markas McKay. Pats britas tokią informaciją paneigė.

Šias versijas netrukus paneigė ir FIFA Žaidėjų perėjimų komitetas (PSC).

„Komiteto nariai nusprendė neatsižvelgti į „Cardiff City“ klubo pateiktus argumentus, susijusius su tragiška žaidėjo žūtimi“, – rašoma PSC pranešime, kuriame taip pat teigiama, kad E.Sala sutartis su „Nantes“ jau buvo nustojusi galioti, tad argentinietis oficialiai buvo tapęs „Cardiff City“ nariu.

Su komiteto sprendimu nesutinkantis Velso klubas ketina kreiptis į Sporto arbitražo teismą. Ieškinį komandos atstovai privalo pateikti per artimiausius dvi savaites.

E.Sala ir piloto D.Ibbotsono gyvybes nusinešęs skrydis įvyko sausio 21-ąją. Lėktuvas sudužo Lamanšo sąsiausio vandenyse, o argentiniečio mirtis buvo patvirtinta po daugiau nei savaitės, kai rastas jo kūnas.