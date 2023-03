„Wagner“ tvirtina užėmusi rytinę Bachmuto dalį

„Wagner“ daliniai užėmė visą rytinę Bachmuto dalį, viską, kas yra į rytus nuo Bachmutkos upės“, kuri kerta miestą, sakė grupės vadovas ir Kremliaus sąjungininkas Jevgenijus Prigožinas savo spaudos tarnybos išplatintame garso pranešime.

Nepriklausomai patikrinti šio teiginio kol kas neįmanoma.

Bachmute, kuris anksčiau garsėjo savo druskos kasyklomis ir putojančiuoju vynu, tebevyksta ilgiausia ir kruviniausia kova nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

„Wagner“ užima centrinę vietą kovoje dėl Bachmuto.

Ukrainos pareigūnai pareiškė, kad mūšiai darosi vis sudėtingesni po to, kai Rusija per pastarąsias savaites paskelbė užėmusi kelis kaimus netoli Bachmuto.

Maskva jau kelis mėnesius siekia užimti Bachmutą, o tarp „Wagner“ ir Rusijos kariuomenės atsirado aštrių nesutarimų: J. Prigožinas kaltina kariuomenę, kad ši neaprūpina jo kovotojų reikiama amunicija.

Bachmutas gali turėti daugiau politinės nei karinės reikšmės, nes Maskva nekantriai laukia bet kokios pergalės po kelis mėnesius trukusio lėto stūmimosi į priekį Ukrainos rytuose ir nesėkmių kitur.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo šį miestą ginti kuo ilgiau.

„Vakar turėjau susitikimą su generalinio štabo viršininku ir vyriausiaisiais kariniais vadais vaizdo ryšiu ir gyvai... ir jie visi kalba, kad turime tvirtai stovėti Bachmute“, – antradienį jis sakė CNN žurnalistui Wolfui Blitzeriui (Volfui Bliceriui) interviu, kuris Jungtinėse Valstijose bus transliuojamas trečiadienį.

„Žinoma, turime galvoti apie mūsų karių gyvybes. Tačiau turime daryti viską, ką galime, kol gauname ginklų, atsargų ir mūsų kariuomenė ruošiasi kontrpuolimui“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Jis taip pat pareiškė, kad Rusijos kariuomenei atsivers atviras kelias į Rytų Ukrainą, jei ji užims Bachmuto miestą.

„Suprantame, kad po Bachmuto jie gali eiti toliau. Jie galėtų eiti į Kramatorską, į Slovianską, po Bachmuto rusams būtų atviras kelias į kitus Ukrainos miestus Donecko kryptimi“, – sakė jis.

Tačiau JAV įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) mano, kad Bachmuto užėmimo atveju rusų kariuomenė nesugebės prasiveržti giliau,

Antradienio pranešime jis pažymi, jog rusams nepakaks mechanizuotų pajėgų, kad galėtų patekti už miesto ribų.

„Po 10 mėnesių puolimų Rusijos kariai vargu ar pasieks daugiau nei taktinę pergalę“, – teigia ISW.