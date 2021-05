Vokietijoje grupė baltarusių pateikė skundą dėl A. Lukašenkos režimo vykdytų kankinimų

„Kankinimų aukas“ ginantys teisininkai pateikė skundą federaliniams prokurorams Karlsrūhėje prieš A. Lukašenką „ir kitus Baltarusijos saugumo pareigūnus“, sakoma jų pranešime.

Federalinė prokuratūra naujienų agentūrai AFP patvirtino gavusi tokį skundą.

Advokatai Markas Lupschitzas (Markas Liupšicas), Onuras Ozata (Onuras Ezata), Rolandas Krause (Rolandas Krauzė) ir Benediktas Luxas (Benediktas Liuksas) sakė, kad dokumentais patvirtino per 100 „smurto, sisteminio kankinimo ir kitų pažeidimų“ atvejų, Baltarusijos vyriausybei nuo 2020 metų rugpjūčio slopinant protestus prieš įtariamą rinkimų rezultatų suklastojimą.

„Dabartinė vyriausybė labai engia savo gyventojus pasitelkdama griežtas priemones, tarp jų savavališkus areštus, politiškai motyvuotą baudžiamąjį persekiojimą ir kitas represijų formas“, – nurodė advokatai.

Jie sakė, kad visi besiskundžiantieji buvo įkalinti ir pranešė apie „neteisėtus areštus, kankinimus ir smurtavimą“.

Be to, jie buvo laikomi per mažose kamerose ar transporto priemonėse, patyrė fizinį smurtą, žeminimą, grasinimus, įžeidimus ir kitokį žeminamą elgesį.