Vokietijoje du vyrai apkaltinti dėl valstybės paslapčių perdavimo Rusijai

Šie asmenys, įvardyti kaip Carstenas L. (Karstenas L.) ir Arthuras E. (Arturas E.), kaltinami bendradarbiavę su vienu Rusijos verslininku, kad „įsigytų slaptos informacijos iš BND portfelio“ ir perduotų ją Rusijos FSB saugumo tarnyboms.

BND darbuotojas Carstenas L. buvo sulaikytas gruodį, o jo bendrininkas – po mėnesio, kai atvyko į Miuncheno oro uostą iš Jungtinių Valstijų.

Carstenas L. kaltinamas perdavęs BND dokumentus Arthurui E., kuris savo ruožtu perdavė juos kontaktiniam asmeniui Rusijoje, sakoma prokurorų pareiškime.

Įtariama, kad 2022 metų rugsėjį ir spalį Carstenas L. atspausdino devynis BND vidaus dokumentus arba padarė jų ekrano nuotraukas.

Tada, kaip teigiama, jis perdavė informaciją Arthurui E., kuris nuvežė dokumentų skaitmeninius vaizdus į Maskvą, juos atspausdino ir perdavė FSB.

Teigiama, kad minėtas Rusijos verslininkas organizavo susitikimus Maskvoje ir sumokėjo už Arthuro E. skrydžius.

Informacija buvo įslaptinta ir jos nutekinimas kėlė rimtą pavojų Vokietijos saugumui, teigė prokurorai.

Teigiama, kad FSB sumokėjo Carstenui L. mažiausiai 450 tūkst. eurų, o Arthurui E. – mažiausiai 400 tūkst. eurų, o pastarasis atsiėmė mokėjimus grynaisiais pinigais iš Maskvos.

Be to, Carstenas E. pasirūpinęs, kad jo bendrininkas grįždamas į Vokietiją būtų praleistas per oro uosto muitinę.

Jei įtariamieji būtų pripažinti kaltais dėl valstybės išdavystės, jie galėtų būti įkalinti iki gyvos galvos.

Šalies saugumo agentūra BfV birželį perspėjo dėl agresyvios Rusijos šnipinėjimo operacijos pavojaus, Maskvai tęsiant didelio masto invaziją į Ukrainą.

Vakarų sankcijos Rusijai ir parama Ukrainos karinei gynybai reiškia, kad Kremlius labiau domisi informacijos rinkimu, teigiama BfV metinėje ataskaitoje.

Rugpjūtį buvo sulaikytas kariuomenėje dirbęs Vokietijos pilietis, įtariamas šnipinėjimu Rusijai.

Pernai lapkritį vienam vokiečiui buvo skirta lygtinė bausmė už informacijos perdavimą Rusijos žvalgybos tarnyboms, kai jis buvo Vokietijos kariuomenės atsargos karininkas.