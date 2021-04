Vokietija gedėdama beveik 80 tūkst. nuo koronaviruso mirusių žmonių ragina vienytis

Kanclerė Angela Merkel ir prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris (Frankas Valteris Šteinmejeris) ryte dalyvavo ekumeninėse pamaldose Berlyno Kaizerio Wilhelmo (Vilhelmo) atminimo bažnyčioje, o vėliau – minėjime Berlyno koncertų salėje „Konzerthaus“.

„Šiandien kaip visuomenė norime prisiminti tuos, kas šiais tamsiais laikais mirė vieniši ir, dažnai, kankinama mirtimi, – sakė prezidentas. – Man susidarė įspūdis, jog mes kaip visuomenė nesusimąstome, kad už visų šių skaičių yra žmonių likimai, žmonės. Jų kančios ir mirtys dažnai lieka nematomos visuomenei.“

Ceremonijų, kurias tiesiogiai transliavo valstybinė televizija, dalyvių skaičius buvo ribojamas dėl tebegaliojančių karantino priemonių.

Vokietijoje aktyviai diskutuojant dėl A. Merkel vyriausybės taikomų kovos su pandemija priemonių, įskaitant socialinių kontaktų apribojimą, F.-W. Steinmeieris sakė, jog suvaržymai „atnešė ir kančias“.

Pasak jo, žmonės ne tik neteko artimųjų, bet ir dažnu atveju negalėjo būti šalia jų jiems mirštant ar liko gedėti vieni, apribojus laidotuves ir atminimo renginius.

„Suvaržėme savo gyvenimą, kad apsaugotume gyvybes. Tai konfliktas, iš kurio nėra išeities be priešpriešos“, – pripažino prezidentas.

Tačiau jis taip pat teisino suvaržymus ir sakė, jog „politikai privalo priimti sunkius, kartais tragiškus sprendimus, kad užkirstų kelią dar didesnei katastrofai“.

„Šiandien mano prašymas toks: kalbėkime apie skausmą, kančias ir pyktį. Bet nepasinerkime į abipusius kaltinimus, į žvalgymąsi atgal; verčiau dar kartą suraskime stiprybės keliui į priekį“, – pridūrė jis.

Regionų lyderiai ragino piliečius prisidėti prie minėjimo ir nuo penktadienio iki sekmadienio deginti žvakutes prie savo langų.

Sekmadienio duomenimis, Vokietijoje nuo COVID-19 iš viso mirė 79 914 žmonių – 67 daugiau nei prieš parą. Tai penktas pagal dydį mirčių skaičius Europoje po Jungtinės Karalystės, Italijos, Rusijos ir Prancūzijos.

Per pirmąją pandemijos bangą Vokietijoje nuo koronaviruso mirė palyginti nedaug žmonių, tačiau rudenį ir žiemą sergamumas žymiai išaugo. Sausį 83 mln. gyventojų turinčioje šalyje per parą kartais mirdavo per tūkstantį žmonių.

Įsigalėjus labiau užkrečiamai britiškajai koronaviruso atmainai, per pastaruosius du mėnesius susirgimų Vokietijoje vėl padaugėjo. Iš viso nuo pandemijos pradžios šalyje užfiksuoti 3,14 mln. COVID-19 atvejų.

Kanclerė Angela Merkel siekia, kad parlamentas patvirtintų įstatymo projektą dėl „avarinio stabdžio“ vietovėse, kur per savaitę užregistruojama daugiau nei 100 naujų COVID-19 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Visos šalies vidurkis sekmadienį buvo 162 atvejai.

Šiose vietovėse privalėtų užsidaryti parduotuvės, kultūros ir sporto įstaigos, būtų apribotas tiesioginis bendravimas, naktimis galiotų komendanto valanda. Siekiama suvienodinti iki šiol skirtingai šešiolikoje Vokietijos žemių taikytas kovos su pandemija priemones.

Pasak A. Merkel, jos siūlomas planas yra būtinas siekiant užkirsti kelią sveikatos priežiūros sistemos perkrovai, tačiau žemių vyriausybių pareigūnai ir kiti žmonės mato jame trūkumų.