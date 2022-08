Vieno pavojingiausių teroristų mirtis balkone – dovana J. Bidenui

Tikslinis smūgis

„Teisingumas įvykdytas, ir šio teroristų lyderio nebėra“, – kreipdamasis per televiziją žinią pranešė JAV prezidentas Joe Bidenas. Jis dalijosi viltimi, kad vieno ieškomiausių teroristų, Rugsėjo 11-osios išpuolių sumanytojo, mirtis atneš ramybę 3 000 žmonių, žuvusių Jungtinėse Valstijose lemtingą 2001-ųjų rugsėjį, šeimoms.

Apie operacijos detales daugiau pranešė administracijos pareigūnai. Šiais duomenimis liepos 31-ąją, praėjus valandai po saulėtekio, į A. al Zawahiri buvo nutaikytos dvi „Hellfire“ raketos, kai jis buvo vieno Kabule esančio namo balkone. Anot su žurnalistais kalbėjusio neįvardijamo aukšto rango pareigūno, Afganistane JAV karių nebuvo.

„Nežinome, kad jis kada nors būtų palikęs slėptuvę. Mes ne kartą nustatėme, kad A. al Zawahiri ilgesnį laiką buvo balkone, kuriame galiausiai buvo nukautas“, – sakė pareigūnas.

A.al Zawahiri buvimas Afganistano sostinėje, anot pareigūno, „akivaizdžiai pažeidė“ susitarimą, kurį Talibanas su JAV pasirašė Dohoje 2020 m. ir kuris atvėrė kelią JAV pajėgų pasitraukimui iš Afganistano.

Leidimą suduoti lemtingą smūgį JAV prezidentas davė liepos 25 d. J.Bidenas sakė, kad per operaciją civilių gyventojų aukų pavyko išvengti.

Akibrokštas Talibanui

Tai pirmas žinomas JAV vadinamasis užhorizontinis smūgis į grupuotės „al Qaeda“ taikinius Afganistane po amerikiečių pajėgų pasitraukimo iš šios šalies 2021 m. rugpjūčio 31 d. Pasitraukus amerikiečiams, šalies kontrolė perėjo į Talibano, du dešimtmečius kovojusio su Vakarų pajėgomis, rankas.

Pagal minėtą Dohos susitarimą Talibanas pažadėjo neleisti, kad Afganistanu vėl būtų naudojamasi kaip starto aikštele tarptautiniam džihadizmui, bet ekspertai mano, kad šis judėjimas niekada nebuvo nutraukęs savo ryšių su grupe „al Qaeda“.

Savaitgalį Afganistano vidaus reikalų ministerija neigė pranešimus socialinėje žiniasklaidoje apie drono smūgį Kabule ir naujienų agentūrai AFP nurodė, kad raketa pataikė į „tuščią namą“ sostinėje, kad niekas nežuvo.

Tačiau vakar ryte Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad buvo surengta ataka iš oro į vieną rezidenciją Kabulo Šerpuro rajone.

„Incidento pobūdis iš pradžių nebuvo atskleistas. Islamo Emyrato saugumo ir žvalgybos agentūros ištyrė incidentą ir po preliminarių tyrimų nustatė, kad ataką įvykdė Amerikos dronai“, – sakoma įraše.

Minėtas J.Bideno administracijos pareigūnas taip pat sakė, kad „aukšto rango Talibano vadovas Sirajuddinas Haqqani“ žinojo apie A. al Zawahiri buvimą Kabule.

Talibano vidaus reikalų ministras S.Haqqani taip pat vadovauja baimę keliančiam Haqqani tinklui, brutaliam Talibano padaliniui, kaltinamam dėl kai kurių didžiausių pastarųjų 20 metų išpuolių. Haqqani tinklą JAV pareigūnai taip pat vadina Pakistano žvalgybos padaliniu.

Jis buvo laikomas pagrindiniu strategu – tikruoju operacijų, įskaitant Rugsėjo 11-osios išpuolius, sumanytoju.

Žinia žmonijos priešams

A.al Zawahiri sunaikinimą užsienio žiniasklaida jau pavadinimo dovana J.Bidenui. Didelį politinį spaudimą šalies viduje patiriantį prezidentą iki šiol slėgė ne itin sėkmingos operacijos Afganistane šešėlis. Tačiau tiksliniu smūgiu Vašingtonas įrodė, kad kovoti su terorizmu geba nerizikuodamas svetimoje šalyje dislokuotų karių gyvybėmis.

Be to, vasarį JAV surengė reidą Sirijoje, per kurį žuvo vyriausiasis „Islamo valstybės“ lyderis Abu Ibrahimas al-Hashimi al-Qurayshi ir jo šeima.

„Nesvarbu, kiek laiko tai užtruks, nesvarbu, kur pasislėpsite, jei keliate grėsmę mūsų žmonėms, Jungtinės Valstijos jus suras ir pašalins“, – kreipimesi per televiziją sakė prezidentas. Grupuotės „Al Qaeda“ lyderio sunaikinimas – puiki proga lapkritį vyksiančių Kongreso rinkimų išvakarėse parodyti respublikonams, kad užsienio politikos srityje demokratų prezidentas nėra silpnas.

Saudo Arabija pasveikino JAV ir pasidžiaugė jos pranešimu apie A.al Zawahiri nužudymą.

Užsienio reikalų ministerijos pareiškime sakoma, kad jis buvo „laikomas vienu iš terorizmo lyderių, vadovavusių baisių teroristinių operacijų planavimui ir vykdymui Jungtinėse Valstijose, Saudo Arabijoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių“.

„Žuvo tūkstančiai nekaltų įvairių tautybių ir religijų žmonių, įskaitant Saudo Arabijos piliečius“, – priduriama pareiškime.

„Karalystės vyriausybė pabrėžė bendradarbiavimo stiprinimo ir suderintų tarptautinių pastangų kovojant su terorizmu ir jį išnaikinant svarbą ir paragino visas šalis bendradarbiauti siekiant apsaugoti nekaltus žmones nuo teroristinių organizacijų“, – sakė ministerija.

Džihadistu virtęs gydytojas

Pasiturinčioje egiptiečių šeimoje gimęs A. al Zawahiri kaip ir jo tėvas buvo diplomuotas gydytojas – chirurgas. Jo senelis buvo garsiojo sunitų dvasinės minties centro „al Azhar“ Kaire maldininkas, universiteto rektorius.

Manoma, kad jaunystėje dėdės įkvėptas A. al Zawahiri įsitraukė į radikalią Egipto musulmonų bendruomenę ir išleido keletą knygų, kurios daugeliui tapo radikalaus islamistų judėjimo simboliu.

Devintojo dešimtmečio viduryje jis išvyko iš Egipto į Pakistano šiaurės vakarų miestą Pešavarą, kur buvo rengiamas pasipriešinimas sovietų okupacijai Afganistane.

Tuo metu, kai devintajame dešimtmetyje į Afganistaną plūstelėjo tūkstančiai islamistų kovotojų, A. al Zawahiri ir O. bin Ladenas susipažino, o 1998 m. jis tapo vienu iš penkių O. bin Ladeno fatvos, raginančios rengti išpuolius prieš amerikiečius, signatarų.

71 metų A. al Zawahiri trūko charizmos, kuri padėjo O. bin Ladenui suburti džihadistus visame pasaulyje, tačiau savo analitinius įgūdžius jis noriai skyrė grupuotės „al Qaeda“ veiklai. Jis buvo laikomas pagrindiniu strategu – tikruoju operacijų, įskaitant Rugsėjo 11-osios išpuolius, sumanytoju, vadovu – ir asmeniniu O. bin Ladeno gydytoju.

A. al Zawahiri po Rugsėjo 11-osios atakų slapstėsi 20 metų. Vadovavimą grupuotei „al Qaeda“ jis perėmė JAV specialiosioms pajėgoms 2011-aisiais Pakistane nukovus Osamą bin Ladeną. A.al Zawahiri pasirodė vaizdo įraše, kuriame „al Qaeda" prisiėmė atsakomybę už 2005 m. Londone įvykdytus teroristinius išpuolius. Už jo galvą JAV žadėjo 25 mln. dolerių (24,4 mln. eurų) atlygį.

Manoma, kad po JAV invazijos į Afganistaną „al Qaeda“ nusilpo, minėtas Baltųjų rūmų pareigūnas teigė, kad A. al Zawahiri buvo „viena iš paskutiniųjų likusių figūrų, turėjusių tokią reikšmę“.

Soufano centro tyrėjas Colinas Clarke'as sutinka, kad organizacija yra atsidūrusi „kryžkelėje“.

„Nepaisant to, kad A.al Zawahiri vadovavimas sumažino grupuotės „al Qaeda“ nuostolius atkuriant ją, jos tebelaukia dideli iššūkiai ateityje. Visų pirma, kyla klausimas, kas vadovaus jai nebelikus A. al Zawahiri“, – sakė jis.

Džihadistų stebėsenos organizacija SITE teigė, kad kai kurie kovotojai abejoja pranešimo apie jo nužudymą tikrumu, o kiti mano, kad A. al Zawahiri pasiekė savo troškimą – „kankinystę“.