V. Zelenskis rėžė Vakarams dėl pasyvių sankcijų: kuo viskas virto – laukiame cheminio ginklo

„Neturėtų būti jokių „sustabdytų“ sankcijų paketų. Pernai išgyvenome šią situaciją, kai pasakėme, kad Rusijai reikia griežtų prevencinių sankcijų, kad būtų užkirstas kelias invazijai. Prevencinis paketas nebuvo padarytas – prasidėjo plataus masto karas. Dabar yra daug užuominų ir įspėjimų, kad sankcijos bus griežtinamos, pavyzdžiui, Rusijos naftos tiekimo į Europą embargas, jei Rusija panaudos cheminį ginklą. Tiesiog neturiu žodžių...“ – kalbėjo Ukrainos lyderis.

V. Zelenskis tvirtino, kad sankcijų sugriežtinimas priklauso nuo to, ar Rusija panaudos cheminį ginklą. „Tik pagalvokite, kuo viskas virto – laukiame cheminio ginklo... Mes, gyvi žmonės, turime laukti... Argi viskas, ką daro ir jau padarė Rusijos kariuomenė, nenusipelnė naftos embargo? Ar fosforo bombų panaudojimas to nenusipelnė? Ar to nenusipelnė chemijos gamyklos bei atominės elektrinės apšaudymas?“ – klausė Ukrainos prezidentas.

UŽDARYTI >





















0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Trisdešimt ketvirtoji karo Ukrainoje diena | 12 nuotr.



















Kaip skelbia „The Guardian“, pasak V. Zelenskio, sankcijų paketai Rusijai yra arba per silpni arba pakankamai gerai neveikia, jei juos pavyksta apeiti. „Tai Rusijos vadovybei sukuria pavojingą iliuziją, kad jie gali ir toliau sau leisti tai, ką daro dabar. O ukrainiečiai už tai moka savo gyvybe. Tūkstančius gyvybių“, – pabrėžė jis.

V. Zelenskis paragino Vakarus veikti drąsiai. Jo teigimu, ukrainiečiai neturėtų mirti vien dėl to, kad kažkas neranda pakankamai drąsos perduoti Ukrainai reikalingus ginklus.

„Baimė visada paverčia tave bendrininku. Jei kas nors bijo Rusijos, jei bijo priimti mums svarbius sprendimus, ypač kad gautume lėktuvus, tankus, reikalingą artileriją, sviedinius, tai šie žmonės yra atsakingi už Rusijos sukeltą katastrofą mūsų miestuose“, – teigė Ukrainos prezidentas.