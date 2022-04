V. Zelenskis: Rusija renka naujus karių dalinius skerdynėms Ukrainoje

Rusijos daliniams pasitraukus iš Ukrainos apylinkių, civilių kūnų Bučos priemiesčio gatvėse vaizdai sukėlė pasibaisėjimą pasaulyje. Ukraina dėl žiaurumų kaltina rusų pajėgas, kurios buvo užėmusios Bučą. Maskva neigia kaltinimus ir kalba apie inscenizaciją, tačiau to įrodymų nepateikia. JAV ir jų sąjungininkės po žudynių Bučoje paskelbė apie naujas sankcijas. Detalės galimai paaiškės trečiadienį.

V. Zelenskis vaizdo įraše sakė, kad Ukrainos pajėgos išlaiko savo rankose daugumą teritorijų, į kurias mėgina prasibrauti Rusija. Sudėtingiausia situacija yra Donbase ir Charkivo srityje šalies rytuose. Rusija, be to, siunčia dalinius naujoms atakoms į Ukrainą. „Mes žinome apie Rusijos vadovybės mėginimus visoje Rusijoje surinkti naujų kvailių tarp karo mokyklų kadetų, kovinės patirties turinčių žmonių ir šauktinių, kad visus juos per dar vieną puolimą nusiųstų į skerdynes“, – kalbėjo prezidentas.

Anot V. Zelenskio, Kyjive jau ruošiamasi Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir ES užsienio politikos įgaliotinio Josepo Borrellio vizitui. Antradienį Briuselis pranešė, kad vizitas įvyks prieš šeštadienį Varšuvoje planuojamą donorų konferenciją, kurioje bus renkamos lėšos milijonams Ukrainos karo pabėgėlių.