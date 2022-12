V. Zelenskio anekdotas apie karą Ukrainoje sprogdina internetą

Kalbėdamas su Davidu Lettermanu per specialią „Netflix“ laidą „My Next Guests No Introduction“ Ukrainos prezidentas sakė, kad ukrainiečiai turi mažai ką švęsti. Tačiau nuo beprotybės juos gelbsti humoro jausmas, nes visos informacijos apie Rusijos karių žiaurumus fone sunku išlikti ramiems.

V. Zelenskis D. Lettermanui papasakojo anekdotą, kuriame dominuoja Odesos gyventojų diskusija apie karą:

Susitiko du odesiečiai ir vienas klausia kito:

– Na, kaip ten situacija, ką jie sako?

– Na, jie sako, kad tai – karas.

– Koks karas?

– Rusija kariauja su NATO!

– Rimtai?!

– Taip, taip, Rusija kariauja su NATO.

– Ir kas ten?

– Na, ten... Žuvo 70 tūkst. rusų kareivių, beveik visos raketos išnaudotos, daug technikos susprogdinta ir kitaip suniokota. Situacija – tokia.

– O kaip NATO?

– Kaip NATO? NATO dar neatėjo!

Vaizdo įrašas su V. Zelenskio anekdotu greitai pasklido internete ir sulaukė gausybės komentarų. Ukrainiečiai čia pripažįsta – humoro jausmas tikrai padeda išgyventi baisumus.