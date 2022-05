V. Putinas gegužės 9-osios parade nepaskelbė nei karo Ukrainai, nei mobilizacijos Rusijoje

V. Putinas parade pakartojo, kad „susikirtimas su neonaciais buvo neišvengiamas“. Jis taip pat tvirtino, kad „iš NATO šalių į Ukrainą buvo reguliariai tiekiami moderniausi ginklai“, todėl, anot jo, „Rusija ėmėsi atsargumo priemonių prieš agresiją“.

Savo kalboje V. Putinas taip pat tvirtino, kad Rusijos karių agresija prieš Ukrainą buvo „būtina, savalaikė ir vienintelis teisingas sprendimas“.

Pažymėtina, kad, priešingai nei prognozavo analitikai, diktatorius nesiryžo oficialiai paskelbti karo Ukrainai ir mobilizacijos Rusijoje.

Be to, per paradą šalia V. Putino tribūnoje nebuvo kitų šalių lyderių – tik Rusijos veteranai ir politikai.