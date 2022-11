Berniuko klausimas apie okupantus verčia iš kojų: dėde, jūs tuos „ožius“ išvarėte?

Rusijos gynybos ministerija parodė Ramzano Kadyrovo „Telegram“ kanalo įrašą ir pareiškė, kad jame užfiksuota, kaip ukrainiečiai iš kitos Kachovkos marių pusės šaudė į Zaporižios atominę jėgainę. Rusų kariai apkaltino ukrainiečius dėl provokacijų. O ukrainiečiai savo ruožtu apkaltino Rusijos kariškius, kad jie užgrobę jėgainę bando šantažuoti Europą.

Sunku pasakyti, kada padarytas šis įrašas, bet inspektoriai patvirtino, kad paryčiais jėgainės teritorijoje nugriaudėjo apie dešimt sprogimų. Rusų karių aktyvumas aplink elektrinę gali būti susijęs su vis prastėjančia jų padėtimi Donecko srityje, kur jie niekaip negali pasistūmėti pirmyn ir net praranda teritorijas kaimyninėje Luhansko srityje. Luhanske ukrainiečiai lėtai, bet užtikrintai stumia rusų karius lauk ir nuoširdžiai džiaugiasi, kai pavyksta gauti vertingų trofėjų, pavyzdžiui, modernų prieštankinį raketsvaidį „Cornet“ ar naujausią rusų automatą.

„Tai buvo didžiausia svajonė – kad jų pačių ginklais juos ir naikinti, “ – džiaugėsi ukrainiečių kovotojas.

„Tai „AK-15“ iš priešų žvalgybos kuopos. Pagamintas 2020 m.“, – sakė kitas ukrainiečių karys, laikydamas automatą.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Dėl intensyvių karinių veiksmų žuvusių ir į nelaisvę patekusių naujai mobilizuotų rusų karių čia vis daugiau. Ukrainiečiai klausia, kodėl jie iškart neperbėgo.

„Kaip pabėgti? Sugaus. Ateis ir iškart suims. Net daiktų neduoda pasiimti“, –graudinosi rusų kareivis.

„Čia būtum perėjęs į mūsų pusę“, – aiškino ukrainiečių kovotojai.

„Čia dar blogiau“, – sakė veidą slepiantis rusų karys.

„Nebūtų blogiau. Žinai, kiek jūsiškių jau perėjo?“– klausė ukrainiečiai.

„Mums nesako“, – prisipažino rusų kariškis.

Į kariuomenę priverstinai pašauktiems rusams tikrai mažai ką sako. Bet parodė, kas bus tiems, kurie pasiryš nekariauti. Pagal šį vaizdo įrašą, iš mobilizuotųjų kuopos drąsos nekariauti, t. y. sėsti į kalėjimą, atsirado tik dviem rusams.

Tuo metu Ukrainos vadovybė iš visų jėgų bando padėti išvaduotų teritorijų gyventojams pergyventi žiemą.

„Sugriuvo visiškai, nieko iš namo neliko. Todėl ardau ir renku malkas“, – pasakojo ukrainietė.

Tam, kad būtų galima tas malkas kūrenti, labiausiai sugriautose gyvenvietėse skubiai dalinamos ir įrenginėjamos krosnelės.

„Su marškiniais ir su sportiniu kostiumu – taip ir miegu. Čia po poros dienų jau žada šešis-aštuonis laipsnius šalčio“, – sakė ukrainietis.

Krosnelės, be abejo, padės sugriautuose kaimuose ir miesteliuose, bet dideliame mieste, pavyzdžiui, išvaduotame Chersone, klausimas, ar jos pagelbės. Rusų kariai pirmą kartą apšaudė ir padegė vieną iš miesto naftos bazių. Bet tai nesutrukdė vietos verslininkams pasistengti, kad miestas atgytų.

Pavyzdžiui, atidaryti parduotuves. Chersono gyventojai nufilmavo pirmąją „ATB“ tinklo prekybos dieną. Jų nuomone, tokio pirkėjų antplūdžio nebuvo net per prieškalėdinę prekybą. Be to, parduotuvėse įrengti mobiliųjų prietaisų įkrovimo centrai, nes didžiojoje dalyje miesto vis dar nėra elektros. Padėtis tikrai nelengva. Bet miestą išvadavusiems Ukrainos kariams yra kas pataiso nuotaiką.

„Dėde, o jūs tuos ožius išvarėte?“ – teiravosi mažas berniukas Ukrainos kareivio.

„Na taip, o ką – nematai?“, – atsakė jam kareivis.

Ukrainiečiai tiki, kad žiemą okupantams bus dar sunkiau. Ir pavasarį pagaliau ateis lemiamas lūžis šiame kare.