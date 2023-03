Ukraina: rusų dronai atakavo svarbų objektą Dnipropetrovsko srityje

Objekte kilo gaisras, kuris vis dar gesinamas. Be to, visiškai sugriauti šalia stovėję keturi vasarnamiai, dar šeši – apgadinti, per platformą „Telegram“ pranešė pareigūnas.

Pasak jo, rusai tikriausiai panaudojo Irano gamybos dronus „Shahed“. Tris jų kariškiai numušė, o du pataikė į minimą infrastruktūros objektą.

S. Lysakas nurodė, kad per priešo ataką žmonės nenukentėjo.

Pranešama, kad penktadienį vakare dronai buvo paleisti iš Azovo jūros rytinės pakrantės ir iš Rusijos Briansko srities.

Ukrainos oro pajėgų duomenimis, rusai paleido 16 dronų, kurių 11 buvo likviduoti.