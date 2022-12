Ukraina po Rusijos smūgių skuba atkurti elektros tiekimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį sakė, kad jo šalies kariuomenė numušė didžiąją dalį Rusijos raketų, anksčiau tą pačią dieną paleistų į svarbiausius infrastruktūros objektus. Tačiau smūgiai vėl padarė žalos.

„Dėl apšaudymo padarinių“ visuose Ukrainos regionuose bus atjungiama elektra, sakoma ukrainiečių nacionalinės energetikos bendrovės „Ukrenerho“ pranešime „Telegram“.

„Ukrenerho“ vadovas Volodymyras Kudryckis sakė dėl pasirinktų taikinių neabejojantis, kad Rusijos kariuomenė konsultavosi su rusų elektros inžinieriais.

Neįmanoma pasiruošti šiai žiemai, nes niekas anksčiau nėra gyvenęs tokiomis sąlygomis.

„Šiai atakai Rusijos pasirinktas laikas yra susijęs su jų troškimu padaryti kuo daugiau žalos“, – vienai ukrainiečių naujienų laidai sakė V. Kudryckis ir atkreipė dėmesį, kad atakos surengtos prasidedant didžiausių šalčių laikotarpiui.

„Mūsų remontininkai dirbs dėl energetinės sistemos atstatymo“, – pridūrė jis.

Kone pusė Ukrainos energetinės sistemos jau yra apgadinta per ne vieną mėnesį rengiamus smūgius elektros infrastruktūrai. Dėl to gyventojai dažnai lieka be elektros ir šilumos tokiu metu, kai lauke oro temperatūra nukrinta žemiau nulio.

Kyjive krintant raketoms Jungtinių Tautų žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas), kuris savaitgalį atvyko keturių dienų vizito, savo susitikimus su aktyvistais turėjo perkelti į požeminę slėptuvę.

V. Zelenskis savo vakaro kreipimesi paskelbė, kad per rusų smūgius žuvo keturi žmonės.

Tačiau „mūsų žmonės niekada nepasiduoda“, pridūrė jis.

Borodiankos mieste netoli Kyjivo, kur jau yra pasnigę, vietos gyventojai dingus elektrai buvo susirinkę prie malkomis kūrenamų krosnelių palapinėse, kad sušiltų ir pasigamintų maisto.

„Mes visiškai priklausomi nuo elektros... Anądien elektros neturėjome 16 valandų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Irina, atėjusi į vieną tokią palapinę su savo vaiku.

Savanoriui Olehui buvo sunku pasakyti, kaip Ukraina išgyvens žiemos mėnesius.

„Neįmanoma pasiruošti šiai žiemai, nes niekas anksčiau nėra gyvenęs tokiomis sąlygomis“, – sakė jis.