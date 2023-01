Ukraina atmeta Rusijos pareiškimą apie „atsakomąjį smūgį“ Kramatorske

„Daugiau kaip 600 Ukrainos karių žuvo“ per raketų smūgį Kyjivo pajėgoms, dislokuotoms dviejuose pastatuose Kramatorske, buvo sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Per Naujųjų metų išpuolį Ukraina smogė pastatui okupuotame Ukrainos rytiniame Makijivkos mieste. Rusija pripažino, kad pastate, kuris buvo naudojamas kaip kareivinės, žuvo 89 jos kariai. Ukraina teigia, kad per šią ataką žuvo per 400 rusų karių.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmetė Rusijos pareiškimą apie smūgį Kramatorske.

„Ši informacija yra taip pat teisinga, kaip duomenys, kad jie sunaikino visas mūsų [JAV tiekiamas raketų sistemas] HIMARS“, – žiniasklaidos priemonei „Suspilne“ sakė Ukrainos kariuomenės Rytų grupės atstovas Serhijus Čerevatas.

Minėtą pastatą Makijivkoje ukrainiečiai atakavo HIMARS raketomis.

Ši informacija yra taip pat teisinga, kaip duomenys, kad jie sunaikino visas mūsų HIMARS.

Pasak S. Čerevato, Rusija negalėjo suduoti itin tikslių smūgių.

Rusijos pareiškime nenurodyta, kada tiksliai buvo smogta, tačiau teigta, kad Rusijos žvalgyba „per pastarąsias 24 valandas“ patvirtino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų laikino dislokavimo Kramatorske taškus.

Sprogimai

Maskvos teigimu, dviejuose pastatuose buvo apgyvendinta daugiau kaip 1 300 Ukrainos karių.

AFP žurnalistai šeštadienį, kai ortodoksai šventė Kalėdas, rytiniame Donecko regione esančiame Kramatorske prieš vidurnaktį išgirdo mažiausiai keturis sprogimus.

Donecko regioninės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenko sekmadienį sakė, kad rusai Kramatorską apšaudė septyniomis raketomis.

Jis sakė, kad „buvo apgadinta švietimo įstaiga, pramonės objektas ir garažų kooperatyvas“ ir kad aukų nėra.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė ortodoksų Kalėdoms paskelbti 36 valandų paliaubas.

Ukrainiečių pareigūnai, kurie paliaubas atmetė kaip cinišką propagandinį triuką, sakė, kad Rusija šiaip ar taip jų vis tiek nesilaikė.

Sekmadienį savo vakaro kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė iškart po Kalėdų Rusijos įvykdytą Ukrainos pietryčiuose esančio „Chersono apšaudymą padegamaisiais šaudmenimis“.

„Smūgiai Kramatorskui ir kitiems Donbaso miestams buvo nukreipti į civilinius objektus ir kaip tik tuo metu, kai Maskva skelbė tariamą kariuomenės „tylą“, – pridūrė jis.

V. Putino „paliaubos“ baigėsi šeštadienį 23 val. Ukrainos ir Lietuvos (24 val. Rusijos) laiku.