Kaip teigiama, pirmoji gvardijos tankų armija palieka poligoną prie Voronežo ir siunčia papildomą įrangą prie sienos su Ukraina. Pastarosiomis dienomis pasirodė keli vaizdo įrašai su karine technika, nufilmuoti Voronežo priemiestyje esančioje Maslovkos stotyje.

„Praėjusių metų pabaigoje stebėjome 1-osios gvardijos tankų armijos technikos perkėlimą į šią stotį. Technika vėliau buvo nugabenta į Pogonovo poligoną – į pietus nuo miesto. Viename iš naujausių vaizdo įrašų, aikštelėje, prie geležinkelio bėgių, vėl matoma įranga, o ant bėgių – ešelonas su savaeigės artilerijos stovais Msta-S ir tankais T-80U, kurie tarnauja kartu su 4-ąja gvardija. Taip pat vaizdo įraše matosi, kaip iš aikštelės išvažiuoja tuščia autocisterna, o tai rodo, kad įranga į stotį atvežama, o ne išvežama“, – pastebėjo tyrėjų komanda, analizavusi pamatytus vaizdo įrašus.

Iš pradžių manyta, kad jie ten atvyko iš Voronežo, tačiau patikrinus geležinkelių duomenų bazes paaiškėjo, kad ešelonai vyko iš Selyatino ir Kubinka-2 stočių, esančių Maskvos srityje, nuolatinės zonos teritorijoje. „Tai tik rodo 1-osios gvardijos tankų armijos papildomos įrangos perkėlimą prie sienos, be tos, kuri jau buvo poligone netoli Voronežo. Be to, Aleksejevkoje, Belgorodo srityje, buvo pastebėtas ešelonas, išvykęs iš Krasny Bor stoties Smolensko srityje, kur dislokuota 1-osios gvardijos 49-oji priešlėktuvinių raketų brigada. TA. Anksčiau ši brigada buvo pastebėta prie Voronežo“, – pasakojo CIT atstovai.

Pasak jų, šis įrangos pakėlimas vis arčiau sienos kelia ypatingą susirūpinimą, atsižvelgiant į JAV žvalgybos įspėjimus dėl galimos Ukrainos operacijos.