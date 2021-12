Per sunkvežimio avariją Meksikoje žuvo 53 migrantai

Per sunkvežimio avariją Meksikoje, generalinės prokuratūros duomenimis, žuvo mažiausiai 53 žmonės. Nelaimė įvyko ketvirtadienį Čiapa de Korso vietovėje. Sunkvežimiu važiavo migrantai iš Centrinės Amerikos, tviteryje pranešė Meksikos prezidentas Lopezas Obradoras.

Čiapo valstijos civilinės apsaugos agentūros duomenimis, dešimtys žmonių buvo sužeisti. Jos vadovas Luisas Garcia stočiai „Milenio TV“ sakė, kad sunkvežimis, liudininkų teigimu, dideliu greičiu įlėkė į posūkį.

Šimtai tūkstančių migrantų kiekvienais metais mėgina per Meksiką pasiekti JAV. Dauguma jų yra iš pačios Meksikos ar Centrinės Amerikos šalių Gvatemalos, Hondūro ir Salvadoro. Čia tvyro skurdas, smurtas ir korupcija. Be to, žmonės priversti kęsti sausų ir kitų gamtos stichijų padarinius. Daugelis migrantų kontrabandininkų yra gabenami sausakimšose sunkvežimių priekabose.