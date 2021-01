СOVID-19 atvejų skaičius pasaulyje viršijo 102,5 mln., mirė 2,2 mln. žmonių

Universiteto duomenimis, per pastarąją parą susirgimų padaugėjo iki 102 577 980, o mirčių – iki 2 219 344. Iš viso pasveiko daugiau kaip 73 mln. užsikrėtusiųjų.

Po 5 mln. ir daugiau užsikrėtimo atvejų patvirtinta Jungtinėse Valstijose, Indijoje ir Brazilijoje.

Pagal infekcijos plitimo spartą pirmoje vietoje tebėra JAV, kur iš viso nustatyta kiek daugiau nei 26 mln. užsikrėtimo ir per 439 tūkst. mirties atvejų. Nuo COVID-19 šalyje pasveiko apie 16 mln. žmonių.

Antrą vietą pagal užsikrėtusiųjų skaičių užimančioje Indijoje COVID-19 atvejų skaičius viršijo 10,7 mln., o mirties atvejų skaičius perkopė 154 tūkstančius. Daugiau nei 10,4 mln. žmonių pasveiko.

Trečioje vietoje esančioje Brazilijoje nuo pandemijos pradžios užfiksuota daugiau nei 9,1 mln. užsikrėtimo atvejų, įskaitant daugiau nei 223 tūkst. atvejų, pasibaigusių mirtimi. Šalyje pasveiko per 8,1 mln. žmonių.

Statistikos portalas „Worldometers“ nurodo, kad pasaulyje milijonui gyventojų tenkantis mirties nuo COVID-19 atvejų skaičius pasiekė 286,0. Jungtinėse Valstijose šis koeficientas yra 1 356, Indijoje – 111, Brazilijoje – 1 049.

