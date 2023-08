SOHR: per IS išpuolį prieš Sirijos naftos konvojų žuvo 7 žmonės

Grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) džihadistai antradienį Sirijos dykumoje užpuolė kariuomenės saugomą naftos cisternų koloną ir nužudė septynis žmones, įskaitant du civilius, pranešė karo stebėtoja.

„Penki režimo pajėgų kariai ir du vairuotojai žuvo per IS kovotojų surengtą ginkluotą išpuolį“ Chamos provincijos rytuose, pranešė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Užpuolikai naudojo kulkosvaidžius ir granatsvaidžius, teigė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija, kuri remiasi plačiu šaltinių Sirijoje tinklu.

2019 metų kovą po JAV vadovaujamos koalicijos remiamos karinės kampanijos IS neteko paskutinės kontroliuotos teritorijos Sirijoje, tačiau džihadistai ir toliau slepiasi dykumoje ir rengia kruvinus išpuolius prieš civilius gyventojus, kurdų vadovaujamas pajėgas, Sirijos vyriausybės karius ir Iraną remiančius kovotojus, taip pat organizuoja išpuolius kaimyniniame Irake.

Karas Sirijoje prasidėjo po to, kai 2011 metais prezidentas Basharas al Assadas (Bašaras Asadas) ėmėsi represijų prieš taikias antivyriausybines demonstracijas. Per konfliktą, į kurį įsitraukė užsienio jėgos ir pasaulio džihadistai, žuvo daugiau kaip pusė milijono žmonių, dar milijonai buvo priversti palikti namus.

Praėjusią savaitę IS džihadistai prisiėmė atsakomybę už retą sprogimą Damaske, per kurį žuvo mažiausiai šeši žmonės. Išpuolis buvo įvykdytas netoli Sayyidos Zeinab (Sajidos Zeinab) mauzoliejaus – labiausiai šiitų maldininkų lankomos vietos Sirijoje.