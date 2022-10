Šiurpą kelianti istorija: slaugytoja įtariama nužudžiusi septynis kūdikius

Šios Anglijos ligoninės neišnešiotų ir sergančių naujagimių skyriuje mirusių kūdikių skaičius nestebino medikų iki momento, kai per pusantrų metų staiga padidėjo tiek mirusių kūdikių skaičius, tiek tų, kurių sveikata netikėtai labai pablogėjo, praneša LNK.

Kaip teigia prokurorai, to priežastis – ligoninėje dirbo nuodytoja. Pasak jų, 32 m. slaugė Lucy Letby per naktines pamainas, kai žinodavo, kad tėvų nebus, naujagimiams suleisdavo mirtiną dozę insulino ar tiesiog oro. Esą vienam iš kūdikių buvo vos 24 valandos, kai slaugė, įtariama, suleido jam oro ir nužudė jį praėjus vos 90 min. po to, kai atėjo į pamainą. Teigiama, kad slaugytoja kitą dieną bandė nužudyti dvynę seserį. Iš viso moteris esą nužudė septynis kūdikius ir pasikėsino nužudyti dar dešimt. Kai kurie iš naujagimių buvo broliai ir seserys, kai kurie – dvyniai.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Teismui buvo pateiktas neonatologijos skyriaus slaugytojų darbo grafikas. Septyniolikos naujagimių duomenys ir laikai, kai buvo pasikėsinta į jų gyvybes. Paaiškėjo, kad iš visų dirbusių slaugytojų tik viena buvo šalia visų kūdikių. Tai buvo L. Letby“, – pasakojo žurnalistas Greg Milam.

Pasak prokurorų, slaugė kai kuriuos kūdikius bandė nužudyti kelis kartus, nes būdavo, kad kraupus jos planas neiškart pavykdavo. Tad žudikė esą bandydavo ir antrąkart, ir trečią.

Slaugės tėvai iš arti seka teismo procesą. Teismas draudžia viešinti bet kokias su kūdikiais ir jų šeimomis susijusias detales.

Pasak teisėjų, slaugė domėjosi nužudytų kūdikių artimaisiais. Ieškojo informacijos internete, netgi sekė vieną iš šeimų feisbuke.

Pati teisiamoji visus kaltinimus neigia.