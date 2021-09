Rusijos URM iškvietė JAV ambasadorių dėl „kišimosi į rinkimus“

„Yra viena priežastis – kišimasis į Rusijos rinkimus. Tikimės, kad amerikiečių diplomatai taip ir praneš tai Vašingtonui“, – platformoje „Telegram“ parašė ministerijos atstovė Marija Zacharova.

J. Sullivanui Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas pareiškė, kad yra kategoriškai neleistina kištis į Rusijos vidaus reikalus, teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

„Pokalbio metu buvo pabrėžta, jog Rusijos pusė turi nenuginčijamų įrodymų, kad amerikiečių „skaitmeninės milžinės“ pažeidė Rusijos įstatymus ruošiantis ir rengiant rinkimus į Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Valstybės Dūmą“, – nurodoma pranešime, kuris buvo paskelbtas Rusijos URM tinklalapyje.

Be to, per susitikimą buvo svarstomi kai kurie kiti dvišalio pobūdžio klausimai, pažymėjo Užsienio reikalų ministerija.

Tuo metu JAV diplomatinė misija Rusijoje pranešė, kad J. Sullivanas susitiko su S. Riabkovu, kad „aptartų įvairius dvišalius klausimus remiant JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) įsipareigojimą nuspėjamiems ir stabiliems santykiams su Rusija“.

Penktadienį J. Sullivanas praleido Rusijos URM apie 20 minučių. Su žurnalistais jis nebendravo.