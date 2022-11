Rusijos kariuomenė teigia užėmusi du Rytų Ukrainos kaimus netoli Bachmuto

„Donecko rajone po puolamųjų veiksmų Rusijos kariai visiškai išvadavo Bilohorivkos ir Peršė Travnios gyvenvietes“, – teigiama Rusijos kariuomenės pranešime.

Bilohorivka yra už 25 km į šiaurę nuo Bachmuto. Peršė Travnios gyvenvietė, kurią ukrainiečiai vadina Ozarianyvka, yra už 20 km į pietus.

Kuklūs Rusijos ginkluotojų pajėgų laimėjimai buvo pasiekti po to, kai Maskva, desperatiškai siekdama pergalės po atsitraukimo iš Chersono ir Charkivo, sutelkė dėmesį į mūšį dėl Bachmuto.

Kadaise vynuogynais ir druskos kasyklomis garsėjęs Bachmutas dėl žiauraus apkasų karo, artilerijos dvikovų bei atvirų puolimų buvo pramintas „mėsmale“.

Manoma, kad šiame rajone už Maskvą kovoja Rusijos samdiniai, šauktiniai iš kalėjimų ir naujai mobilizuoti kariai.

Ukrainos prezidentūra trečiadienį pranešė, kad dėl apšaudymų mieste buvo nutrauktas dujų ir elektros tiekimas, komunikacijos.

Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War“ (ISW) paskelbė, kad „lapkričio 29 dieną Rusijos pajėgos pasiekė nedidelių laimėjimų Bachmuto apylinkėse, tačiau ir toliau mažai tikėtina, kad Rusijos pajėgos žengė pirmyn tokiu tempu, kokį nurodė Rusijos šaltiniai“.