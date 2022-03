Rusija įspėja: dėl sankcijų Tarptautinė kosminė stotis gali nukristi ant Žemės

Pasak D. Rogozino, sankcijos, kuri dalis buvo įvestos dar prieš naujausią karo Ukrainoje etapą, gali sutrikdyti Rusijos erdvėlaivių ir krovinių kapsulių, aptarnaujančių TKS, darbą. Dėl to gali būti paveiktas stoties rusiškasis segmentas, padedantis koreguoti komplekso orbitą, ir 500 tonų sverianti TKS gali „nukristi į jūrą arba ant sausumos“, agentūros „Roskosmos“ vadovas parašė per platformą „Telegram“.

„Rusijos segmentas užtikrina, kad stoties orbita yra koreguojama (vidutiniškai 11 kartų per metus), be kita ko, kad išvengtų kosminių šiukšlių“, – rašo D. Rogozinas, reguliariai per socialinius tinklus reiškiantis palaikymą Rusijos kariuomenės veiksmams Ukrainoje.

Tačiau kitų šalių, ypač vadovaujamų „karo šunų“, gyventojai turėtų susimąstyti apie sankcijų prieš „Roskosmos“ kainą.

Jis paskelbė žemėlapį, kuriame yra pažymėtos tikėtinos TKS kritimo zonos, ir pabrėžė, kad stotis veikiausiai nepataikytų į pačią Rusiją.

„Tačiau kitų šalių, ypač vadovaujamų „karo šunų“, gyventojai turėtų susimąstyti apie sankcijų prieš „Roskosmos“ kainą“, – tęsė agentūros vadovas ir vadino „beprotėmis“ sankcijas taikančias šalis.

D. Rogozinas jau praeitą mėnesį užsiminė, kad TKS gali nukristi, smerkdamas per „Twitter“ Vakarų sankcijas.

Kovo 1 dieną NASA pranešė ieškanti sprendinio, kaip išlaikyti TKS orbitoje be Rusijos pagalbos.

Įgulos nariai ir atsargos į TKS rusiškąjį segmentą skraidinami erdvėlaiviais „Sojuz“.

Tačiau D. Rogozinas sakė, bendrovei, leidžiančiai šias raketas, „JAV sankcijos taikomos nuo 2021 metų, o ES ir Kanados sankcijos – nuo 2022 metų“.

„Roskosmos“ nurodė, kad kreipėsi į NASA, Kanados kosmoso agentūrą ir Europos kosmoso agentūrą, „reikalaudama atšaukti neteisėtas sankcijas mūsų bendrovėms“.

Kosmoso sektorius yra viena iš paskutiniųjų sričių, kuriose tęsiamas JAV ir Rusijos bendradarbiavimas.

Kovo pradžioje „Roskosmos“ paskelbė ketinanti susitelkti į karinių palydovų konstravimą, Rusijai tampant vis labiau izoliuotai dėl karo Ukrainoje.

D. Rogozinas jau pranešė, kad Maskva nebetieks variklių JAV raketoms „Atlas“ ir „Antares“.

„Tegul skraido į kosmosą ant savo šluotų“, – rašė jis.

Kovo 30 dieną JAV astronautas Markas Vande Hei (Markas Vande Hėjus) ir rusų kosmonautai Antonas Škaplerovas ir Piotras Dubrovas turėtų grįžti į Žemę iš TKS erdvėlaiviu „Sojuz“.