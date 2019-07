Purvo nuošliaužos Kinijoje: dešimtys žuvusių ir dingusių žmonių

Nuošliauža antradienio vakarą palaidojo 21 namą viename Šuičengo apygardos kaimų, sakoma Nepaprastųjų situacijų valdymo ministerijos pranešime į tviterį panašiame socialiniame tinkle „Weibo“. Gelbėtojai ištraukė 11 gyvų žmonių.

Valstybinio transliuotojo CGTN parodytoje vaizdo medžiagoje matyti nugriuvęs kalvos šlaitas ir nuolaužas kasantys ekskavatoriai. Gelbėtojai su šalmais ir ant jų pritvirtintais žibintuvėliais tikrino storą purvo sluoksnį, netoliese laukė greitosios pagalbos automobiliai. Maždaug 560 gelbėtojų vis dar ieško gyvųjų, sakoma pranešime.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) paragino „rūpestingai ištirti“ potvynių ir nelaimių valdymo priemones, kad būtų sumažinta tolesnė žala, nurodė ministerija.

Žemės nuošliaužos dažnai kelia pavojų Kinijos kaimiškuose kalnų regionuose, ypač po liūčių. Be to, šiemet šalyje jau buvo didelių potvynių. Per kitą nuošliaužą statybvietėje Guidžou provincijos Hedžango apygardoje antradienį žuvo vienas ir dingo dar šeši žmonės, pranešė apygardos administracija.

Guidžou pirmąjį šių metų pusmetį nuo potvynių ir smarkaus vėjo nukentėjo maždaug 2,2 mln. žmonių. Vietos ekonomika šiemet dėl stichinių nelaimių patyrė 3,1 mlrd. juanių (403 mln. eurų) nuostolių, pranešė Kinijos oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“.