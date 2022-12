Po V. Zelenskio siūlymo – griežtos Kremliaus sąlygos: kitaip derybos neįmanomos

Tai jis pareiškė komentare Rusijos žiniasklaidai, kalbėdamas apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą iki Kalėdų iš Ukrainos teritorijos išvesti V. Putino kariuomenę.

Be to, Rusijos prezidento „dešinioji ranka“ patarė ukrainiečiams „atsigręžti į realybę, kuri susiklostė per visą šį laiką.

„Mes kalbame apie teritorijas, kurias Rusija naujai užgrobė prasidėjus karui. Tai rodo, kad Rusijos Federacija turi naujų subjektų. Jie atsirado dėl šiose teritorijose vykusių referendumų. Neatsižvelgus į tai, jokios derybos nėra įmanomos“, – rėžė D. Peskovas.

Gruodžio 12 dieną V. Zelenskis, sakydamas kalbą G7 šalių lyderiams, siūlė Rusijai iki Kalėdų išvesti okupantų kariuomenę iš Ukrainos.

„Nematau jokios priežasties, kodėl Rusija neturėtų to padaryti. Maskvos atsakymas parodys, ko jie iš tikrųjų nori“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.