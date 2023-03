Po traukinių avarijos Graikijoje prabilo keleiviai: mūsų vagonas taip vartėsi, kad svaigo galva

„Pirmas vaizdas buvo baisus, nes visur aplink pasipylė daugybė plieno lakštų. Traukiniai buvo visiškai sunaikinti – tiek keleivinis, tiek prekinis. Keleivinis traukinys važiavo apie 160 km/val. greičiu ir susidūrė su kitu nosis į nosį“, – kalbėjo avarijos liudininkas Vassilis Polyzos.

Kai kurie keleiviniame traukinyje važiavę žmonės nuo smūgio tiesiog išlėkė per langus. Kitus prispaudė vagonų konstrukcijos. Negana to, po smūgio vagonai užsidegė. Gelbėtojų teigimu, pirmame vagone temperatūra siekė 1300 laipsnių Celcijaus.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Ištrūkti iš nuo bėgių nuriedėjusių vagonų žmonės mėgino daužydami langus lagaminais. „Pajutau stiprų smūgį. Viena moteris susitrenkė galvą. Daugiausia žalos padaryta pirmame ir antrame vagone“, – pasakojo įvykio dalyvis.

„Laimė, atsidarė durys ir mums pavyko išlipti. Mūsų vagonas taip vartėsi, kad mums svaigo galva“, – atviravo kitas keleivis.

„Visi buvo atsipalaidavę, kai kurie miegojo. Staiga pajutome smūgį. Lagaminai nulėkė žemyn. Supratome, kad nutiko kažkas labai baisaus“

Į įvykio vietą išskubėjo per 150 ugniagesių-gelbėtojų ir 40 greitosios medicinos pagalbos automobilių. Vaduoti žmones iš nuolaužų pasitelkti kranai. Avarija pareikalavo daug gyvybių. Teigiama, kad daugiausia tarp žuvusiųjų – studentų.

Sužeistųjų tiek, kad aplinkinės ligoninės vos spėja suktis. Daugybė žmonių atsidūrė reanimacijoje. Raudinasis Kryžius kviečia donorus duoti kraujo, kad būtų galima padėti nukentėjusiesiems.

„Mūsų mintys, visų pirma, yra su žuvusiųjų artimaisiais. Mūsų pareiga – gydyti sužeistuosius, o po to atpažinti kūnus. Be to, galiu garantuoti vieną dalyką – išsiaiškinsime, kokios buvo šios tragedijos priežastys, ir padarysime viską, kas mūsų galioje, kad tai niekada nepasikartotų“, – sakė Graikijos premjeras Kyriakos Matsotakis.

Kodėl įvyko ši katastrofa, pareigūnai dar tiria. Graikų spaudoje dažniausiai minima versija – žmogiška klaida. Esą Graikijoje nėra sistemų, leidžiančių stoties viršininkams ir traukinių mašinistams iš anksto patikrinti, ar jie yra teisingoje linijoje. Spėjama, kad ir šiuo atveju traukinio mašinistas neturėjo galimybės įsitikinti, ar jis važiuoja teisingu keliu, ir ar priešinga kryptimi neatvažiuoja kitas traukinys.

Manoma, kad stoties viršininkas tikriausiai davė neteisingą įsakymą ir nukreipė traukinius ta pačia linija dėl to ir įvyko kaktomuša. Šią versiją patvirtina tai, kad policija stoties viršininką sulaikė ir pateikė jam kelis kaltinimus. Sunkiausias iš jų – nužudymas dėl neatsargumo. Dar keli darbuotojai – apklausti. Graikijos žiniasklaidoje pasirodė informacija neva stoties viršininkas leido vienam iš traukinių pravažiuoti raudoną šviesoforą.

„Galime išreikšti pasipiktinimą, kaip gali buti, kad 2023-aisiais netekome tiek gyvybių. Atsakomybė yra didžiulė ir ji negali būti siejama tik su žmogiškosiomis klaidomis “, – sakė parlamentaras Thanasis Pafilis.

Salyje paskelbtas trijų dienų gedulas. Valdžia skelbia, kad žuvusiųjų laidotuves apmokės valstybė.